Consorzio Leonardo ko contro la Virtus Siena

Qualificazione all’ultimo tuffo. Si interrompe al PalaCorsoni di Siena la striscia di vittorie di fila (4) del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori. Nella penultima giornata della prima fase del campionato di serie B Interregionale, disputata in settimana, Quarrata si arrende alla Stosa Virtus Siena con il punteggio di 83-76 (parziali 25-23, 41-41, 62-58). Un passo falso che non ci voleva, anche perché arrivato contro una squadra che segue in graduatoria quella pistoiese. Niente, comunque, è perduto in ottica qualificazione ai play-in Gold: decisivo sarà l’ultimo turno, che vedrà i biancoblu ospitare il Computer Gross Use Empoli sabato 1° febbraio dalle 21 al PalaMelo. Occorre una vittoria o, in caso di nuova battuta d’arresto, alcuni risultati favorevoli per centrare l’obiettivo. Al momento, infatti, i quarratini occupano il sesto gradino della classifica con 22 punti, l’ultima posizione utile ad accedere ai Play-In Gold: sono preceduti da San Miniato 32, Lucca 30, Empoli 26, Costone Siena 24 e Arezzo 22, seguiti da Mens Sana Siena 22 e Virtus Siena 20. Nell’ultima giornata del torneo, la Mens Sana giocherà il derby con Costone Siena e la Virtus Siena sarà di scena alla Spezia. Non resta, dunque, che attendere. Staccare il pass per i play-in Gold significherebbe essere certi di conservare la categoria: tutto quello che giungerebbe dopo, sarebbe di guadagnato. Il traguardo dell’annata era confermarsi quale realtà di serie B Interregionale: dopo aver stupito la scorsa stagione, in questa si sono registrate maggiori difficoltà. Ma proprio nell’ultimo periodo le cose stavano migliorando. Il tabellino di Quarrata: Mongelli 2, Lytvyn, Artioli 10, Nyoul, Balducci 2, Molteni 25, Diks, Regoli 14, Pieralli, Antonini 5, Tiberti 18. All. Tonfoni. Gianluca Barni