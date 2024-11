Consorzio Leonardo col Costone. Obiettivo dimenticare Empoli

Trasformare la rabbia e l’amarezza di Empoli in energia e forza caratteriale per superare Costone Siena. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata torna in campo domenica 1° dicembre, dalle 18 al palazzetto Orlandi di Montarioso Monteriggioni, per cercare l’aggancio ai senesi, che in classifica precedono di due lunghezze i mobilieri (14 a 12), nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B Interregionale. Dopo la beffa di Empoli, un 74-66 che ha portato a un lungo, ma comprensibile sfogo il direttore sportivo Marco Nannini, Quarrata chiede rispetto ai direttori di gara e di riprendere il percorso di alta classifica ai propri cestisti: "Empoli ha tirato 32 liberi, noi solo nove. Nell’ultimo periodo, loro sono andati 18 volte in lunetta, noi appena quattro. Sotto canestro non stati fischiati falli evidenti ed è veramente inspiegabile un tipo di comportamento del genere. La giornata ‘no’ della coppia arbitrale in questione ha inciso pesantemente sull’andamento della sfida e in questo modo viene danneggiato il lavoro settimanale in palestra. Non possiamo in silenzio: era una partita dal valore importante, nella quale non abbiamo avuto un pari trattamento rispetto ai nostri avversari". Intanto, una buona notizia: l’organico sarà al completo. Coach Alberto Tonfoni garantisce pure che sia motivatissimo.

Gianluca Barni