Consiglio regionale "caldo" Ci sono le risorse per il Manzoni Ma non per la variante montana

Il consiglio regionale ha approvato a maggioranza la seconda variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, gli interventi normativi collegati e l’integrazione alla nota di aggiornamento al Defr 2023. Gli atti passano a maggioranza (Partito democratico, Italia viva), con il voto contrario dei gruppi di opposizione presenti al voto (Lega, Fratelli d’Italia, Movimento 5 stelle, Gruppo misto-Italia domani). Tra i tanti interventi menzionati, uno in particolare riguarda Pistoia. La giunta regionale è stata infatti autorizzata all’erogazione di un "contributo straordinario a favore del comune di Pistoia, fino a un massimo di un milione e mezzo di euro per l’anno 2024, finalizzato a realizzare opere volte al restauro e al ripristino filologico e tipologico del teatro Manzoni di Pistoia, favorendo altresì una migliore accessibilità e fruizione degli spazi". L’erogazione del contributo regionale è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione Toscana e comune di Pistoia che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione: di fatto si tratta del primo stanziamento relativo all’imponente progetto di riqualificazione del Manzoni, il cui valore complessivo ammonta a 12 milioni di euro che saranno finanziati, oltre che da Comune e Regione, anche da fondazione Caript e Ministero della Cultura. "Voglio ringraziare il presidente Giani per essersi fatto carico di questa proposta e il Consiglio regionale per averla accolta – commenta la consigliera regionale dem Federica Fratoni –. Questa decisione, che lascia intravedere un futuro più tranquillo per il nostro prestigioso teatro, testimonia la vicinanza della Regione alle istituzioni culturali del territorio".

Di diverso avviso Alessandro Capecchi: ‘"bene ma non benissimo – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia – mi auguro sia solo un primo stralcio, dato che l’accordo complessivo parla di quattro milioni dalla regione Toscana". Ma c’è un’altra questione che ha mandato su tutte le furie Capecchi e riguarda la Montagna Pistoiese. "Rispetto a una proposta, sbagliata nel merito e nel finanziamento, sulla statale 66 e in generale la viabilità montana – spiega – abbiamo presentato un emendamento articolato in cui oltre a inserire i comuni di San Marcello Piteglio e di Pistoia nell’accordo di programma chiedevamo di ampliare la valutazione sullo studio di fattibilità per migliorare tutto il sistema viario della Montagna. Uno studio per il quale abbiamo individuato 160mila euro nel bilancio, al fine di valutare un miglior collegamento con Pistoia e anche il bypass dell’abitato di San Marcello. Ne abbiamo parlato informalmente con il presidente Giani, il quale ha condiviso sostanzialmente la nostra proposta spiegando che l’avrebbe fatta propria con un emendamento. Poi però in aula la maggioranza è tornata indietro – attacca – chiedendo a Giani di ritirare l’emendamento a sua firma che di fatto accoglieva la nostra proposta (160mila euro da spendere subito nel 2023, per uno studio di fattibilità più ampio). La maggioranza ha poi bocciato la nostra proposta con la scusa per cui sarebbe meglio attendere un fantomatico e non ben precisato ‘patto per la montagna’. Il fatto grave è che in questo modo quei 160mila sono persi e non saranno destinati alla nostra viabilità: risorse preziose che potevano essere utilizzate quest’anno e che si sommavano a quelle già stanziate. Ancora una volta – conclude Capecchi – il Pd fa del male a Pistoia".

Alessandro Benigni