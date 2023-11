Consiglio di Stato sul Museo Marini. Deciderà l’assetto della Fondazione

Nuova "data X", nuovo round. E certamente non l’ultimo sull’intricata vicenda che ruota attorno all’esistenza (e composizione) della Fondazione Marino Marini, l’ente nato quarant’anni fa per volontà della vedova del maestro, Mercedes Pedrazzini, per valorizzare l’opera dell’artista pistoiese. Arriveranno infatti con tutta probabilità nella giornata di domani, mercoledì, i nuovi attesi pareri del Consiglio di Stato che dovranno impartire nuove indicazioni su alcuni degli aspetti cruciali più volte dibattuti in questi anni nella ‘lotta’ tra costola pistoiese e costola fiorentina dell’ente. Indicazioni che diverranno definitive solo in un secondo momento, quando cioè sarà lo stesso Capo dello Stato a emettere formalmente il provvedimento. Al centro la discussione sull’assetto della Fondazione tutta, a partire da una serie di delibere contestate dal notaio Antonio Marrese (membro del cda dell’ente in rappresentanza di Banca Intesa), delle quali lo stesso Marrese aveva ottenuto l’annullamento. Da allora una serie di ricorsi (tre in tutto) avanzati dalla Fondazione Marini per conto dei legali di Carnacini, la cui crucialità risiede in particolare in una modifica fondamentale: il passaggio della Fondazione stessa all’iscrizione a un diverso registro, non più quello delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Pistoia ma quello del terzo settore. Il che in particolare significherebbe non essere più assoggettati al controllo della Prefettura stessa. Interrogativo a questo punto lecito: e se questo passaggio al terzo settore fosse accolto, le decisioni assunte nei mesi e anni scorsi dagli uffici governativi pistoiesi (compreso il commissariamento, in atto da poco meno di un mese) decadrebbero?

No, come precisato dal prefetto Licia Donatella Messina in sede di insediamento del commissario Raffaele Ruberto: "Siamo abituati a rispettare le sentenze – si espresse così Messina in quei giorni –, a quelle ci atterremo. Se il parere del Consiglio di Stato sarà positivo, si tratterebbe di modificare lo statuto per iscrivere la Fondazione al registro regionale. Ma il commissariamento resterebbe comunque in essere". Diversa invece la convinzione del presidente rimosso della Fondazione Marini, l’avvocato Carlo Ferdinando Carnacini, che in un’intervista sulle nostre pagine di venti giorni fa teneva a dichiarare: "Non comprendo in tutta onestà il motivo di tanto attaccamento alla Fondazione dei prefetti di Pistoia: questo è un ente privato e a esso appartengono le opere. Se il Consiglio di Stato riterrà fondati i ricorsi, allora anche il commissariamento sarà nullo. Intanto, mentre attendiamo queste sentenze stiamo presentando ricorso al Tar contestando un provvedimento, lo scioglimento della Fondazione, che troviamo illogico e illegale. Assai più grave di tutta la vicenda attorno al vincolo pertinenziale". E proprio qui risiede il nocciolo di un’altra battaglia, quella sul commissariamento stesso pronta a essere innescata e lontana, evidentemente, dall’essere risolta. Prova questa, l’ennesima, che il "caso Marini" rischia di trascinarsi ancora a lungo.

