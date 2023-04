"Consiglio aperto urgente su Salceto Palaia"

All’ordine del giorno del consiglio comunale del 19 aprile, convocato per le ore 21, c’è anche l’approvazione della variante semplificata al piano di lottizzazione nella zona industriale di Salceto-Palaia. Ma sullo stesso piano di lottizzazione c’è la richiesta di un consiglio comunale aperto presentata da tutti i gruppi di opposizione: Agliana in comune, Agliana civica, Partito democratico e Movimento cinque stelle. "Preso atto che – sostengono gli otto consiglieri firmatari della richiesta – giovedì 13 aprile si è tenuta la commissione in cui è stato presentato il piano di lottizzazione “zona industriale località Salceto Palaia“, che prevede l’importante edificazione di un magazzino logistico, e appurato che vi possono essere degli effetti negativi del progetto, riteniamo debbano essere presentati alla cittadinanza. Tra questi effetti negativi vi sono sicuramente sia l’aumento del traffico, secondo le stime si prevede un Tir ogni 5 minuti, e l’edificazione importante su un’area del territorio molto delicata per il rischio idraulico. Considerato che non vi sono tempistiche procedurali che impediscono la convocazione del consiglio comunale aperto, chiediamo la convocazione urgente di un consiglio comunale aperto in cui verrà presentato il progetto, prevedendo la possibilità di intervenire da parte del pubblico". Aggiunge il capogruppo Pd Massimo Vannuccini: "Il consiglio comunale è stato convocato nonostante la richiesta protocollata da tutta l’opposizione di svolgere un consiglio aperto per discutere del tema".

p.s.