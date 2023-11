"Consiglio aperto per gli alluvionati"

Un consiglio comunale aperto sull’alluvione del 2 e 4 novembre per dare voce a famiglie e imprese del territorio montalese. E’ quanto chiedono i gruppi di minoranza, Insieme per Montale e Centrodestra, che ieri hanno presentato una richiesta formale di convocazione di una riunione del consiglio comunale nella forma aperta agli interventi dei cittadini. "Sono molteplici le domande che vengono poste da famiglie e imprese – affermano i cinque consiglieri dei gruppi di opposizione – e tali domande hanno una valenza generale, riteniamo pertanto che, vista la gravità della situazione generata dall’alluvione, sia necessario dar voce a tutta la comunità che è stata interessata dall’evento". Centrodestra e Insieme per Montale fanno presente che: "E’ compito del consiglio comunale dare risposte concrete alle domande della comunità e che è importante aprire un confronto con i cittadini su quello che è accaduto il 2 e il 4 novembre". Per questo motivo chiedono che la convocazione del consiglio comunale aperto avvenga "con urgenza" in modo che "sindaco, assessori e consiglieri comunali possano dare risposte alle domande della comunità". La richiesta è firmata dai consiglieri comunali del centrodestra Lorenzo Bandinelli (capogruppo, nella foto), Franco Vannucci, Giulia Meoni e Alberto Fedi e dalla consigliera della lista civica Insieme per Montale Barbara Innocenti. L’intenzione è portare dentro l’assemblea rappresentativa comunale le richieste della cittadinanza e del mondo produttivo colpiti dall’alluvione. Il numero di consiglieri richiedenti è sufficiente, secondo il regolamento comunale, a rendere obbligatoria la convocazione. Starà ora alla presidente del consiglio comunale Federica Scirè individuare la data.

Giacomo Bini