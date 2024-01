Consegnate ottanta calze. Al San Jacopo e alla Maic

L’obiettivo era sempre il medesimo: ragalare un sorriso e un po’ del nostro tempo a chi ha più bisogno. E nemmeno il maltempo ha fermato la Befana della solidarietà, come sempre magistralmente interpretata dalla ex fuoriclasse del ciclismo femminile Edita Pucinskaite, che a cavallo della propria scopa ha fatto visita, in ordine, ai piccoli ospiti della casa famiglia ’Piccoli Passi’ a Monsummano Terme, al reparto pediatrico dell’ospedale San Jacopo, alla Fondazione Maic e alla casa famiglia ’La Locomotiva’ della Sds della Valdinievole. Complessivamente sono state consegnate circa oltre 80 calze, e percorsi oltre 50 km. In tutte le strutture la speciale Befana è stata accolta con simpatia e cordialità, lasciando un sorriso sulla faccia dei giovani ospiti.

"È un’emozione forte che ogni anno si ripresenta – racconta Edita –. Alla Maic, per esempio, mi aspettano per regalarmi disegni e mi accolgono con cori intonati alla Befana: mi fanno veramente commuovere, lì mi sento a casa". "Come Cisl Fp siamo orgogliosi di riuscire, ormai da 14 anni, a portare avanti questa iniziativa – afferma il segretario Cisl Fp sanità, Roberto Rossi – che nasce e prende vita dalle ragioni fondanti il nostro sindacato: prossimità e vicinanza al prossimo, in particolare se attraversa un momento delicato della propria esistenza". "Ancora una volta ringrazio tutti coloro che in questi giorni di Festività si sono recati nel reparto prodigandosi con tanti meravigliosi doni e iniziative per fare sentire meno soli i nostri bambini e i loro familiari e gli operatori in servizio – commenta la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio ospedaliero di Pistoia –. Grazie davvero a tutti per questa immensa solidarietà e anche per gli allestimenti pervenuti da numerosi soggetti privati del territorio che hanno predisposto anche il nostro ospedale ad accogliere il Natale".