"Conosci questa canzone?" gioco a premi Insieme alla Borgo Band della Filarmonica

Oggi, venerdì 18 agosto, alle ore 18, al Parterre di piazza San Francesco gioco musicale a premi con la Borgo Band della Filarmonica Borgognoni. L’appuntamento, a cura dell’Associazione Filarmonica, fa parte del programma Estate in città 2023, il calendario del Comune di Pistoia in collaborazione con enti e associazioni cittadine. L’iniziativa di oggi dal titolo "Conosci questa canzone?" si svolgerà con un gioco a premi: la Borgo Band suonerà alcuni brani e i partecipanti dovranno indovinare il titolo della canzone. I primi classificati riceveranno un premio e tutti i partecipanti un ricordo. L’ingresso è libero. Per informazioni: [email protected]; Pistoiainforma 800.012146.

www.cultura.comune.pistoia.it e la pagina Facebook Pistoia Eventi e Cultura.