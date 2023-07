Confronto con Tomasi La città dopo il "Pnrr"

Le risorse del Piano nazionale sono destinate, almeno sulla carta, a cambiare il volto dell’Italia intera proiettandola nel futuro. Un auspicio che toccherebbe anche Pistoia, dove il dibattito sul tema si fa interessante. Ecco perché l’associazione AnnoZero ha pensato di organizzare per le 21 di stasera, al Nursery Campus di Pistoia, l’iniziativa a "Chiacchiera con il sindaco" ovvero con Alessandro Tomasi. Un’occasione per parlare di Pnrr, appunto, e in particolare dei progetti che verranno realizzati in città con i fondi europei. Tomasi esporrà le scelte dell’amministrazione prese a riguardo accompagnato dalle domande dei ragazzi dell’associazione.

"Si tratta di un momento di partecipazione – dicono gli stessi organizzatori – volto a valorizzare, da una parte, la curiosità dei presenti e dall’altra teso a conoscere dettagliatamente come la città cambierà il suo volto una volta che i progetti saranno effettivamente messi a terra. Invitiamo la città tutta a partecipare numerosa".