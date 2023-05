Conferenza di Fagiani sullo storico Peleo Bacci E apertura straordinaria la notte del 20 maggio

Nella Giornata internazionale dei musei, che si celebra il 18 maggio, una conferenza e l’accesso gratuito dalle 10 alle 14 alle varie sedi dei Musei Civici. L’appuntamento con l’approfondimento è per le 17 di giovedì 18 maggio nel salone del terzo piano di Palazzo Comunale dove Marco Fagiani condurrà una conversazione dal titolo "Pèleo Bacci, un intellettuale tra ricerca e tutela: spunti di indagine dagli archivi senesi". Bacci, nato nel 1869 a San Marcello Pistoiese, fu storico dell’arte e funzionario di spicco nel panorama toscano di primo Novecento, alla guida della Soprintendenza di Pisa e poi di Siena, dove morì nel 1950. L’incontro cercherà di far luce sugli esordi dello studioso, legati a doppio filo al contesto culturale della ‘sua’ Pistoia, grazie a testimonianze inedite, che permettono di ricomporre ricerche e progetti editoriali rimasti nel cassetto. Fagiani, laureato in Storia dell’arte moderna all’Università di Siena, ha discusso a Firenze una tesi di dottorato incentrata sulle trasformazioni artistiche dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore tra XVI e XVII secolo. Dal giugno 2022 lavora presso la stessa Università a un progetto di ricerca centrato sulla catalogazione del fondo fotografico di Pèleo Bacci (Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati) e sulla documentazione dello studioso. L’ingresso libero fino a esaurimento posti. Prossimo appuntamento da segnare il agenda quello con la Notte dei musei sabato 20 maggio: i Musei Civici osserveranno un’apertura serale straordinaria dalle 21 alla mezzanotte e ingressi gratuiti; in quella stessa serata (ore 21.30) visita guidata gratuita alla Casa-studio di Fernando Melani. Prenotazione obbligatoria entro le 13 di venerdì all’800.012146.

l.m.