Confcommercio non dice di no all'idea di Danti a Abetone Cutigliano: turismo tutto l'anno

"La tassa di soggiorno al momento è solo un’idea – commenta il sindaco Marcello Danti (foto) –. Dopo aver fatto tutte le valutazioni necessarie ed esserci confrontati con le associazioni di categoria e con gli operatori, decideremo". Al momento si ipotizza una tassa compresa tra uno e due euro che, stimando le presenze annuali tra 90 e 100mila, porterebbe nelle casse del Comune una cifra vicina ai 70mila euro, da reinvestire totalmente nel turismo. La tassa andrebbe modulata tenendo fuori alcune categorie, come le scolaresche. Confcommercio di Pistoia e Prato, commentando l’idea di Danti non dice no: "Ma da condividere con albergatori, perchè è prioritario generare stimoli per risultare attrattivi tutto l’anno. La proposta di una tassa di soggiorno per la Montagna pistoiese deve essere sottoposta a una riflessione ampia e condivisa, che tenga conto delle esigenze e dei punti di vista espressi dalle strutture ricettive in primis, soggetti direttamente interessati. Di sicuro servono strategie per consolidarsi come meta attrattiva tutto l’anno".

Secondo l’associazione si tratta dunque di una eventualità sulla quale impostare un ragionamento largo, per valutarne l’effettivo impatto sul territorio: "Coinvolgere i diretti interessati, ovvero le strutture ricettive, pare il primo passaggio indispensabile. Quelle risorse potrebbero poi essere investite sui servizi, ma anche sugli eventi, sulle strutture e su tutti quegli elementi che possono concorrere a determinare una destinazione appetibile per tutto il corso dell’anno". Ragionamento quasi identico a quello sviluppato dal sindaco che vede tra le possibili destinazioni, sia il potenziamento della rete informativa che la realizzazione di eventi o altre destinazioni, a esempio nella promozione.

Andrea Nannini