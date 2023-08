Confagricoltura Pistoia piange Fagnoni: "Un esempio"

I vertici di Confagricoltura Pistoia, a nome di tutta l’Unione Agricoltori pistoiese, si uniscono al cordoglio per la morte di Eugenio Fagnoni. "Con profondo dolore esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa del caro Eugenio – dice il presidente Andrea Zelari –. La sua spiccata attenzione per il mondo agricolo e il suo impegno come giornalista e professore hanno rappresentato una luce guida per molti di noi". Mentre il direttore Daniele Lombardi ricorda "il suo legame con l’agricoltura della nostra provincia, dal vivaismo alla floricoltura e al mercato dei fiori di Pescia, sino al comparto agroforestale della Montagna".