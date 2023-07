Confagricoltura in lutto per la morte di Cerutti

Confagricoltura Pistoia in lutto. Nella giornata di ieri è venuto a mancare Aldo Cerutti. Nato l’8 aprile 1928, Aldo Cerutti è stato una figura di grande rilievo nel settore agricolo e vivaistico di Pistoia. Dal 1984 fino al 2009, ha ricoperto il ruolo di direttore di Confagricoltura Pistoia, contribuendo in modo significativo all’evoluzione e alla crescita di Confagricoltura Pistoia. "Grazie al suo impegno instancabile – fanno sapere dalla stessa – ha portato nell’organizzazione i vivaisti più importanti della nostra provincia, conferendo un notevole slancio nei rapporti nazionali e internazionali all’organizzazione e a tutto il settore". Dal 2009 ha ricoperto anche la carica di presidente della Camera di Commercio di Pistoia, subentrando all’ex presidente Monti. "La sua leadership e la sua dedizione hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama sindacale e imprenditoriale della provincia". Il presidente di Confagricoltura Pistoia, Andrea Zelari, ricorda Aldo Cerutti come un "uomo di principi ferrei, sempre disponibile a dialogare e a sostenere gli interessi degli agricoltori e dei vivaisti".

La sua presenza attiva e la sua passione hanno contribuito a promuovere lo sviluppo del settore agricolo toscano. Andrea Zelari, a nome di Confagricoltura Pistoia e di tutta l’organizzazione sindacale, esprime un cordoglio profondo alla famiglia di Aldo Cerutti. "La sua eredità e il suo contributo rimarranno per sempre nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui", dice.