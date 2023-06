Condannati a sei anni per la violenza di gruppo dopo la serata nel locale

Sono stati condannati a sei anni di reclusione per il reato di violenza sessuale di gruppo (articolo 609 octies del codice penale). La sentenza è stata letta ieri mattina dal giudice per l’ udienza preliminare Luca Gaspari, che ha accolto la richiesta del pm titolare delle indagini, la dottoressa Chiara Contesini. I fatti, lo ricordiamo, risalgono alla notte tra l’8 e il 9 agosto di tre anni fa. Una serata passata insieme in un locale, a bere e a chiacchierare. Poi lei sarebbe tornata a casa e i due, 33 e 45 anni, l’avrebbero seguita nel suo appartamento dove si sarebbe consumata la violenza di gruppo. La donna, 40enne, si sarebbe resa conto di quanto aveva subito la mattina dopo, allorché si era sentita male, e aveva capito di aver subito violenza proprio per i dolori che aveva provato. La sera prima, stando a quanto la stessa donna aveva ricostruito in sede di denuncia, i tre avevano passato la serata insieme in un locale. Ma la donna aveva bevuto e contemporaneamente aveva assunto farmaci contenenti benzodiazepine. Poi, a fine serata, i due l’avevano seguita nel suo appartamento, non molto distante dal locale in cui avevano trascorso la serata. Ed è lì che si sarebbe consumata la violenza di gruppo. Per questo la donna li aveva denunciati ed erano seguite le indagini. I due uomini, rispettivamente difesi dagli avvocati Michele Moceri e Laura Bertinotti

del foro di Pistoia, erano accusati di aver violentato la donna, approfittando della sua condizione di inferiorità fisica e psichica, appunto perché sotto l’effetto di alcol e farmaci.

"Ricorreremo in appello - hanno commentato i legali Moceri e Bertinotti – La rappresentazione dei fatti che abbiamo ascoltato è assai diversa da quella che noi abbiamo potuto appurare. Era stata la donna ad invitare i due amici a casa. Questo processo, infatti, scaturisce da un tentativo di estorsione che non è andato a buon fine. Dopo la serata passata insieme, infatti, nella quale il rapporto sessuale sarebbe stato consensuale, la donna avrebbe chiesto soldi ad entrambi i partner, richiesta a cui gli uomini hanno opposto un rifiuto. La denuncia, a nostro avviso, scaturisce da questo".

Diametralmente opposta la ricostruzione della Procura: la vittima, che non si è mai costituita parte civile, si sarebbe sentita male il giorno dopo, al risveglio dopo quella terribile notte, e solo per questo avrebbe trovato il coraggio di sporgere denuncia alla polizia, da cui sono poi scaturite le indagini. Al più giovane dei due imputati era stata contestata anche la recidiva infraquinquennale, che invece è stata esclusa dal giudice.

"Aspettiamo di poter leggere le motivazioni – hanno spiegato gli avvocati Bertinotti e Moceri – di questa sentenza che ci lascia perplessi".

La donna aveva sporto denuncia alla polizia ed erano seguite le indagini, per ricostruire i fatti avvenuti quella notte. Sembra che la vittima conoscesse bene i suoi aggressori, dal momento che facevano parte della stessa comitiva, ma quella notte avrebbe cambiato tutto.

M.V.