Concorso per infermieri "Test impossibili, la beffa"

"Più che un concorso è sembrata una sorta di lotta alla sopravvivenza". Questo i commenti dei candidati e delle candidate pistoiesi appena usciti dai quiz di "Estar 392023CON", concorso pubblico unificato organizzato da Asl Toscana e finalizzato alla copertura di un posto a tempo indeterminato come infermiere. Proprio quegli infermieri che, al pari dei dottori, mancano come il pane in tutto il territorio toscano. Il paradosso, insomma, è proprio questo: da una parte una sanità regionale in profonda crisi a causa di una cronica mancanza di personale, dall’altro un accesso ai limiti dell’impossibile alle professioni mediche. Nei giorni scorsi aspiranti infermieri e infermiere hanno raggiunto, anche da fuori regione, Arezzo, dove era in programma il concorso pubblico della Asl. Tra di loro Chiara Z., giovane pistoiese di 24 anni che racconta la sua disavventura.

"Abbiamo cominciato malissimo – racconta –: fermi sotto il sole per ore e ore interminabili in attesa di accedere alle aule, in un mix di tensione e ansia. Durante l’attesa nemmeno una bottiglietta d’acqua ci è stata offerta, nonostante ognuno di noi avesse pagato una salatissima tassa di concorso. Tre candidati sono stati portati via dall’ambulanza per un malore. Questo, però, era nulla in confronto a quanto avremo assistito di lì a poco". Una volta avuti davanti i fogli con le domande, infatti, la situazione è se possibile peggiorata.

"Ci siamo trovati di fronte domande letteralmente incomprensibili, come fossero state scritte di getto senza mai essere rilette. Frasi e frasi una dietro l’altra, in cui solo per capire esattamente cosa venisse chiesto serviva uno sforzo mentale non indifferente. E intanto il tempo passava sempre più, con noi candidati che ormai avevamo capito di trovarci di fronte ad un test impossibile". Nessuno si aspettava un test facile ma, per tutti, la sensazione è di non essere riusciti nemmeno a provarci. "C’è rabbia – conferma Gaia, un’altra giovane candidata pistoiese – non capisco perché ci abbiano dovuto mettere così tanto in difficoltà visto la grave carenza di infermieri che il nostro paese si trova a dover affrontare. Siamo le stesse persone che lavorano nel settore pubblico tramite agenzie: chiediamo solo di svolgere la nostra professione con i diritti che ogni lavoratore dovrebbe avere!". "Siamo passati da essere eroi della pandemia ad essere trattati come l’ultima ruota del carro – conclude amara Chiara –: ormai lo sanno anche i sassi che mancano infermieri in Toscana. Un’ingiustizia per noi aspiranti infermieri e per le persone che subiscono i danni del poco personale sanitario disponibile".

Francesco Storai