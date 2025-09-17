Concorso "Don Cinotti". Siamo alla decima edizione . Tutto pronto per la cerimonia

Si svolgerà sabato 27 settembre alle ore 17.30 nella Chiesa di San Germano a Santonuovo la premiazione della X edizione del concorso letterario di poesia e narrativa intitolato a Don Aldemiro Cinotti. Il concorso, che inizialmente prevedeva la partecipazione solo degli adulti, da tre anni comprende anche la sezione poesia junior per i bambini della scuola primaria di Santonuovo, unica iniziativa nel comune di Quarrata rivolta ai giovanissimi poeti. La partecipazione è rimasta volutamente gratuita, pur riconoscendo premi in denaro ai vincitori. Tutto ciò grazie al contributo di Mutua Banca Alta Toscana e alle donazioni dei paesani, sinceramente affezionati alla memoria di Don Cinotti, parroco della frazione per ben 73 anni e scomparso nel 2013. Uomo di ampie vedute e molto colto, don Aldemiro ha lasciato nei parrocchiani il desiderio di non far svanire la sua instancabile opera per la crescita sociale e intellettuale dei compaesani. Attorno alla sua eredità si sono ritrovate Alessia Tasselli, Giovanna Maraviglia e Grazia Gori, che hanno così dato vita al concorso con spirito d’iniziativa e tanta passione. "Sostenute dalle volontarie e dai volontari della festa che ha rallegrato il paese per molti anni, nel Circolo parrocchiale Mcl, abbiamo creato un concorso che è arrivato al decimo anno – raccontano –. Miracolosamente, ogni anno a conclusione, riusciamo a devolvere anche una piccola somma ad enti del terzo settore perchè siamo convinte che il ricordo di Don Aldemiro si deve concretizzare con una mano tesa verso chiunque abbia bisogno: giovani in difficoltà, persone colpite da calamità naturali e malati".

Daniela Gori