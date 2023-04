Concerto per l’opera di De Chirico in mostra

Un concerto di musica "metafisica" accompagna il ritorno di Giorgio De Chirico e del suo capolavoro "Manichini in riva al mare" a Pistoia, in occasione dell’inaugurazione della mostra "In visita" allestita a Palazzo de’ Rossi da oggi fino al 22 ottobre. Alle 17 nel Saloncino della Musica (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su pistoiamusei.it), sarà Antonio Ballista ad illustrare al pianoforte con un taglio vasto ed esauriente il repertorio pianistico europeo dalla fine del 19^ secolo ai primi vent’anni del ‘900, contemporaneo al percorso del grande pittore. Ballista, 87 anni splendidamente portati, è uno dei più rappresentativi e originali pianisti del panorama internazionale. Fin dall’inizio della carriera, come solista ed in duo con Bruno Canino, non ha posto restrizioni alla sua curiosità e si è dedicato all’approfondimento delle espressioni musicali più diverse. Da sempre convinto che il valore estetico sia indipendente dalla destinazione pratica e che le distinzioni di genere non debbano di per sé considerarsi discriminanti, ha effettuato personalissime escursioni nel campo del ragtime, della canzone italiana e americana, del rock e della musica da film, spesso in una dimensione parallela tra la musica cosiddetta di consumo e quella di estrazione colta.

Il programma si compone di molti famosi ed esemplari fogli d’album dei massimi compositori europei del periodo delle avanguardie storiche: da Max Reger a Hindemith, da Stravinskij a Satie, passando per Poulenc e Milhaud e percorrendo ampiamente la generazione italiana dell’Ottanta: Malipiero, Casella ma anche Alberto Savinio, eclettico e geniale scrittore, pittore e musicista nonché fratello di De Chirico. L’evento è organizzato da Pistoia Musei con la fondamentale collaborazione dell’Associazione Amici dell’Opera, che, nata nel 1961 dalla passione e dalla caparbietà del canonico don Mario Lapini, ha fondato la prestigiosissima Stagione pistoiese di Musica da Camera che ha raggiunto quest’anno la 61esima edizione connotando marcatamente la vita musicale della città. Negli oltre sessant’anni di attività gli Amici della Musica hanno ospitato il meglio del concertismo cameristico nazionale e internazionale nel Saloncino di Palazzo de’ Rossi. Ma non solo. Don Mario ha accumulato con accuratezza tutto il materiale riguardante le stagioni con una precisione degna di un bibliotecario. Elenchi cronologici dei concerti, elenchi degli interpreti, elenchi per programma, fotografie, programmi di sala, una notevole quantità di recensioni ante e post concerto, un tentativo di rivista periodica e poi l’archivio sonoro. La missione attuale degli Amici della Musica, condivisa dalla Fondazione Caript, è quella di proporre un calendario di iniziative culturali di stampo eminentemente musicologico aventi come sede e cuore pulsante il Saloncino valorizzandone l’acustica perfetta, adatta tanto alle esecuzioni dal vivo quanto alla riproduzione sonora tramite supporti audio-video di alta qualità.

Chiara Caselli