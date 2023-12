Concerto di Natale ’Petite Messe’ di Rossini

"Dodici cantanti di tre sessi: uomini, donne e castrati. Saranno sufficienti per l’esecuzione: otto per il coro, quattro per i soli, in totale dodici Cherubini. Dio mi perdoni l’accostamento. Dodici sono anche gli apostoli nel celebre convito affrescato da Leonardo e chiamato la Cena, chi potrebbe crederlo? Tra i tuoi discepoli ci sono anche quelli che prendono note false. Signore, rassicurati, posso affermare che non ci sarà un Giuda al mio pranzo e che i miei canteranno giusto e con amore le tue lodi e anche questa piccola composizione che è, ohimé, l’ultimo peccato mortale della mia vecchiaia".

Con la velata malinconia dell’età inoltrata, ma senza rinunciare per nulla alla pungente e sorniona ironia di una vita vissuta sotto i riflettori di tutta Europa, così Rossini, dopo oltre trent’anni dall’addio alla scena teatrale, illustrava l’ultimo dei suoi "Peccati di vecchiaia", la Petite Messe Solennelle. Il terzo appuntamento della stagione concertistica dei Teatri di Pistoia prelude al Natale presentando per questa sera, sabato 23 dicembre, alle 20.30, la meravigliosa partitura al Teatro Manzoni. A interpretare l’originalissima messa non destinata all’uso liturgico, nella versione originale per coro misto, quattro solisti, due pianoforti e armonium, è il Coro Filarmonico di Torino "Ruggero Maghini" diretto da Claudio Chiavazza. Con i cantori, certo più numerosi della dozzina che l’autore designa, saranno il soprano Eleonora Bellocci (che sostituisce l’indisposta Arianna Vendittelli), il mezzosoprano Valentina Vanini, il tenore Valentino Buzza e il baritono Mauro Borgioni, insieme ad Andrea Rebaudengo e Antonio Valentino ai pianoforti e Matteo Cotti all’armonium. Il Coro Maghini, che collabora regolarmente con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, è ospite frequente nelle stagioni pistoiesi e vanta oltre venti anni di attività concertistica nazionale e internazionale. Sin dai suoi esordi persegue l’obiettivo di riproporre con puntigliosa attenzione filologica e con la corretta prassi esecutiva il repertorio vocale che dal primo barocco italiano arriva, come in questo caso, all’Ottocento europeo.

La Petite Messe fu eseguita per la prima volta nel 1864 per pochi eletti spettatori nella dimora del committente, il Conte Alexis Pillet-Will, facoltoso banchiere e amico del compositore. La partitura fu sottoposta nel 1867 dall'autore a un raffinato lavoro di orchestrazione e, non dimenticando le dure parole con cui Beethoven l'aveva un tempo apostrofato, vi scrisse di proprio pugno: "Buon Dio. Ecco terminata questa povera piccola messa. E' musica sacra quella che ho appena fatto, o è una sacrée musique (musica dannata)? Ero nato per l'opera buffa, lo sai bene! Poca dottrina, un po' di cuore, è tutto. Sii dunque benedetto e concedimi il Paradiso".

Chiara Caselli