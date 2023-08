Concerto alla Smilea: Lions raccolgono fondi per Emilia Romagna a Montale Il Lions Club Pistoia Fuorcivitas organizza un concerto a Montale per raccogliere fondi in favore delle zone dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione. Grazie alla partecipazione, 500 euro vengono devoluti al Lions Club International Multidistetto 108 Italy. Grazie al Comune per il patrocinio.