Con ’Lampedusa’ Barbara incanta la fiera

Ha portato la Toscana sul podio di una delle manifestazioni artistiche più interessanti del momento: ancora un riconoscimento importante per l’artista quarratina Barbara Pratesi, che a Forlì ha partecipato, con le sue opere, a "Vernice art fair 2024" ed è stata premiata al concorso Coiné riservato agli artisti presenti alla mostra. Le sue opere poi, a ulteriore conferma dell’originalità e carica emozionale della sua arte, sono state scelte per fare da cornice alla mostra che ha reso omaggio allo stilista Therry Mugler, sempre nel quartiere fieristico di Forlì. "Lampedusa", una tela 90 x 120 a tecnica mista, è l’opera che è stata premiata dalla giuria, scelta in una rosa di trenta dipinti tra i quattromila esposti dei settecento autori provenienti dall’Italia e dall’estero. La premiazione del concorso collaterale alla mostra, "Coinè per l’Arte -pittura, scultura, fotografia, ceramica", si è svolta alla presenza dell’onorevole Jacopo Morrone, di Hazel Tedaldi, presidente di Romagna Fiere, di Francesca Caldari e di Valerio Roccalbegni presidente di Fiera Forlì.

"L’opera con la sua magia, intensità, profondità e preziosità della materia ha letteralmente incantato il Comitato Scientifico del Premio senza esitazioni" si legge nella motivazione che ne ha decretato la salita al podio dei vincitori. "Una soddisfazione enorme essere stata apprezzata tanto da avere un mio lavoro a far parte delle trenta opere selezionate – racconta Barbara – poi arrivare al podio è stata la gioia più grande, soprattutto con un quadro così significativo per il tema che rappresenta: il cielo che si spacca per accogliere le anime delle vittime del naufragio, su un mare in tempesta dove si intravede il rosso simbolo di una tragica fine". Il dipinto, terminato l’8 maggio 2023, era stato dedicato dall’artista: "Nel giorno della festa della mamma a tutte quelle mamme che hanno perduto un figlio, qualsiasi sia la circostanza – ricorda Barbara – ed era stato presentato per la prima volta a Bagliori nella Magia, la mostra che si è svolta a settembre a villa La Magia". Importante comunque tutto lo spazio espositivo che Barbara ha avuto a disposizione a Vernice art fair: ben trentadue metri quadrati, dove l’artista quarratina ha installato ventisei opere, scelte dalla sua produzione pittorica dalla direttrice tecnica della mostra Francesca Caldari.

Giunta quest’anno alla XXI edizione, la manifestazione di Forlì è nata dall’intento di valorizzare gli artisti di successo e quelli emergenti, offrendo anche nuove opportunità di scambi culturali per favorire la creatività e il talento. Una vetrina importante, dove anche quest’anno sono state contate oltre quindicimila presenze tra visitatori, esperti e galleristi. Stessi numeri anche per quanti hanno apprezzato la mostra omaggio al genio dell’haute couture Mugler, dove le opere materiche di Barbara Pratesi hanno costituito un connubio spaziale tra arte e moda.

Daniela Gori