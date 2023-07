Con "Il Mantello di San Jacopo" sarà premiato un cittadino per il suo contributo per Pistoia

Onorare le nostre tradizioni e la nostra storia, anche a partire dalla convivialità. È a questo scopo che l’associazione Amici di Montuliveto organizza per domenica alle 20 nel parco di Montuliveto la cena del mantello di San Jacopo. Collaborano il Comitato Cittadino e i quattro rioni. Il menù della serata (prenotazioni già sold out) è nel solco della migliore tradizione pistoiese con tipico antipasto toscano, maccheroni pistoiesi sull’anatra, arrosto misto, contorno, acqua e vino. Pistoiesità a tutto tondo, con la consegna di un riconoscimento che sarà attribuito a un cittadino pistoiese distintosi per il suo particolare contributo alla città. A lui verrà assegnato il ‘Mantello di San Jacopo’ in una cerimonia affidata alle conduttrici della trasmissione televisiva di Tvl "Tra le righe".