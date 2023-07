Con Aurelio Amendola nel teatro di Verzura Racconti e aneddoti di una carriera straordinaria

L’incontro con Aurelio Amendola su palco del teatro di verzura del Polo Puccini Gatteschi, ha concluso, domenica sera, la rassegna estiva promossa con grande successo dal Gruppo Fotoamatori Pistoiesi. Un pubblico numeroso ha lungamente applaudito la bella intervista condotta da Paolo Fichera e introdotta dalla presidente Sara Del Sarto. Aurelio è stato brillantissimo e ha ripercorso tutte le tappe della sua straordinaria carriera, che fanno di lui uno tra i maggiori fotografi al mondo, raccontando aneddoti irresistibili, tutto il fascino degli incontri con i grandi artisti del ventesimo secolo, primo fra tutti Marino, e il suo rammarico per non aver potuto ritrarre Pablo Picasso. Il bianco e nero, necessario e dominante, nella luce irradiata da Michelangelo, dal Bernini e dal Canova, suoi capolavori, è stato uno dei temi su cui Aurelio si è soffermato nella sua lectio magistralis. Più volte ha scherzato con gli altri due grandi fotografi pistoiesi davanti a lui, in platea: Mario Carnicelli e Luca Bracali, qui ritratti insieme ad Aurelio, con la consueta bravura, da Stefano Di Cecio.

lucia agati