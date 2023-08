Comunità in lutto per Pastacaldi "Dottore e persona eccezionale"

Cordoglio infinito nella comunità aglianese e oltre per la scomparsa del dottor Guido Pastacaldi, 69 anni, in pensione da appena un anno. Si è spento giovedì sera all’ospedale fiorentino di Careggi, dove era ricoverato in seguito alla grave malattia che l’aveva colpito. Alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana, dove è allestita la camera ardente, è un vero pellegrinaggio di tante persone e colleghi, per condividere il dolore con i familiari, ma anche per esprimere riconoscenza, da parte dei suoi tantissimi ex pazienti e dai tanti che l’hanno conosciuto e apprezzato. Il dottor Pastacaldi lascia un grande dolore nella sua famiglia: la moglie Cosetta Pasticci (anche lei stimata medico di famiglia) i figli Sandro (medico di base specializzato in radiologia) e Paolo (informatico), i fratelli Marco e Roberto. Tra i colleghi Pastacaldi è ricordato come "Un amico e maestro prezioso, un medico eccezionale che ha donato tutta la sua vita a chi soffre, con grande cuore e qualità". "Era eccezionale ma semplice e umile" dice il cugino Mauro Pastacaldi.

L’ex sindaco di Agliana, Marco Giunti: "La scomparsa del dottor Pastacaldi lascia un grande vuoto, non solo per i suoi familiari o per chi, come me, lo ha avuto per oltre trenta anni medico di famiglia e amico, ma per tutta la comunità aglianese. Nel suo ultimo giorno di attività diceva che avrebbe continuato a fare il medico da volontario, mettendo a servizio di tanti la sua professionalità e la sua umanità. 15 giorni dopo – ricorda –, mi scrisse del male che lo aveva colpito. Ma, se le forze glielo consentivano, era al servizio degli altri, nonostante le sofferenze che la malattia gli provocava. Condoglianzae alla famiglia". Il sindaco di Agliana, Luca Benesperi: "Una grande perdita, un abbraccio alla famiglia". Tantissimi i messaggi di cordoglio e gratitudine sui social.

Pastacaldi era andato in pensione il 30 luglio 2022, dopo quarant’anni di servizio come medico di base ad Agliana, con competenza, umanità e passione. Era stato coordinatore dell’Aggregazione funzionale territoriale Agliana-Montale, animatore di formazione della Regione Toscana, tutor per la formazione specifica in medicina generale. Pochi giorni dopo il pensionamento ci aveva detto: "E’ un dispiacere grande avere lasciato i miei assistiti. Il medico di famiglia entra nella vita e nelle case delle persone, è insostituibile nel territorio, è l’interconnessione con altri servizi che garantiscono la salute". "Sono molto orgoglioso di mio padre – dice il figlio Sandro –, ha fatto quello in cui credeva nel modo che credeva giusto. E’ stato molto vicino alle persone, le rassicurava. Per lui la presenza e l’attenzione facevano parte della cura. La sua professione gli ha occupato la vita ma sono certo che lo rifarebbe. Dobbiamo essere sereni per lui, ha lasciato qualcosa che resterà. Aveva capito e portato avanti il suo nobile credo". L’ultimo saluto è previsto per lunedì alle 10 nella chiesa di San Piero.

Piera Salvi