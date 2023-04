Comunità energetiche Ora la Provincia accelera

Presentato al Polo tecnologico di Quarrata il progetto che intende proporre alla cittadinanza la possibilità di costituire Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) sul territorio della provincia di Pistoia. Il progetto rientra tra le attività coordinate dalla Provincia per il Piano strategico di sviluppo territoriale, con il protocollo d’intesa sottoscritto anche da vari Enti comunali, dalla Camera di Commercio di Pistoia e Prato e dalla Fondazione Caript. All’incontro – il primo di tre eventi calendarizzati sul territorio provinciale, per informare sulle opportunità ed i meccanismi incentivanti – hanno partecipato circa un centinaio di persone tra cittadini, titolari di imprese e stakeholder, rappresentanti di associazioni. Tra gli addetti ai lavori erano presenti Stefano Lilla, professore del dipartimento di ingegneria e energia elettrica dell’Università di Bologna, nonché Alessandro Marmiroli della società Sinloc Spa, che hanno illustrato quelle che potrebbero essere le modalità di costituzione delle Cer sul territorio pistoiese focalizzando l’attenzione su dettagli non solo operativi ma anche economico-finanziari determinanti come costi, incentivi e benefici, a seconda che il soggetto aderente sia un privato o un’impresa.

Gli interessati (pubblici o privati) che intendano manifestare la propria volontà ad aderire alla comunità energetica dovranno compilare l’avviso pubblico (documento assolutamente non vincolante) che il Comune di Quarrata ha pubblicato sul sito istituzionale e le altre singole amministrazioni comunali stanno predisponendo, al fine di valutare quanto interesse ci sia a costituire una Cer sul territorio. All’incontro erano presenti anche il Presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo e il Presidente della Fondazione Caript Lorenzo Zogheri che hanno sottolineato i vantaggi in termini di rispetto ambientale oltre ai benefici economici e sociali per la collettività. Da parte del sindaco di Quarrata Gabriele Romiti e della giunta comunale quarratina è stata auspicata la larga adesione al progetto, che da un lato rappresenta una possibile via d’uscita all’urgenza del fabbisogno energetico, dall’altro costituisce un primo passo per la transizione ecologica. I prossimi appuntamenti, sempre alle ore 21, saranno venerdì 21 al teatro comunale a Lamporecchio e mercoledì 26 presso il consorzio Mo.To.Re a Campo Tizzoro.

Daniela Gori