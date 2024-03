Comunità energetiche. L’accelerata non arriva. Pep sprona la Giunta: "Bisogna fare di più"

Comunità energetiche? Secondo il gruppo di minoranza ’Pistoia Ecologista Progressista’ in consiglio comunale, la strada per la nostra città resta in salita, nonostante le parole spese da parte dell’assessore Gabriele Sgueglia nel corso del consiglio comunale di qualche giorno fa, rispondendo ad una interpellanza depositata proprio dal gruppo di Pep. Una posizione che ha lasciato completamente insoddisfatto lo schieramento di sinistra nell’assise di palazzo di Giano. Ma andiamo con ordine. Si parla di ’comunità energetica’ quando un gruppo di soggetti si organizza per produrre e condividere localmente l’energia prodotta da fonti rinnovabili. Le comunità energetiche non hanno scopo di lucro e si basano sulla partecipazione aperta e volontaria di amministrazioni locali, privati cittadini, piccole e medie imprese, enti del terzo settore. Il minimo comune denominatore? La volontà di utilizzare energia ’green’, appunto.

"Un impulso importante per la nascita delle Comunità deve necessariamente arrivare dalle amministrazioni comunali – affermano da Pep –. Durante il dibattito in consiglio molte delle risposte, però, sono state purtroppo insufficienti: per bocca dell’assessore Sgueglia abbiamo appurato che ‘l’amministrazione è del parere che le Cer (Comunità energetiche rinnovabili, ndr) vadano fatte e con la partecipazione diretta del Comune’. Un’affermazione soddisfacente solo all’apparenza, perché ci chiediamo allora per quale ragione appena due mesi fa lo stesso assessore rivendicava di non aver avviato alcuna manifestazione d’interesse, mentre il capogruppo di Fratelli d’Italia Pelagalli gli faceva eco dichiarando scetticismo e perplessità riguardo allo stesso strumento". Secondo il gruppo di minoranza, inoltre, la risposta non convince anche perché nei fatti concreti l’amministrazione non sembra muoversi nelle modalità più congrue e incisive per aprire a questa strada.

"Innanzitutto si tende a demandare l’iniziativa alla Provincia o ad altri Comuni che portano avanti progetti pilota – aggiungono ancora da Pep – mentre Pistoia sulla transizione ecologica, come sempre, si muove tardi e male. Alla domanda se l’amministrazione abbia individuato immobili comunali e aree specifiche per promuovere la nascita di nuovi impianti fotovoltaici e Cer, l’assessore ha fatto cenno soltanto agli impianti appena installati in via dei Macelli, ovvero nessuna risposta visto che serve un lavoro di programmazione di nuovi impianti su tutto il territorio comunale. A conferma di questa inadeguatezza è emersa anche la mancanza di progetti di approfondimento tecnico, ammessa dallo stesso Sgueglia, per la fascia alta collinare, e in generale per le zone non servite dalla rete del metano, dove un mix di piccoli impianti rinnovabili e la stessa tipologia di comunità potrebbe migliorare sensibilmente la qualità della vita e dell’abitare, con strumenti sostenibili e partecipati". Da qui, pertanto, l’aut aut richiesto alla giunta Tomasi da parte dei tre consiglieri di Pep, in attesa che qualcosa a breve si possa sbloccare. "Se davvero l’amministrazione si è convinta di promuoverle – concludono da Pistoia Ecologista Progressista – adesso servono fatti e impegni per recuperare il tempo perduto, altrimenti il confronto con altri Comuni toscani, anche a noi molto vicini, sarà decisamente impietoso".