Comunità energetiche: incontro pubblico con l’assessore Monni

Domani alle 21, nella sala consiliare del Comune si svolgerà l’incontro pubblico sul tema delle comunità energetiche. Obiettivo della serata è suscitare il confronto su una strategia energetica territoriale sostenibile e condivisa per agevolare la produzione, lo scambio di energia rinnovabile per l’autoconsumo. Con questo incontro promosso dal Partito democratico di Quarrata inoltre, i cittadini, le imprese e gli enti del terzo settore potranno avere informazioni sulle opportunità connesse all’adozione della legge regionale per la promozione delle Comunità di Energia Rinnovabile. Interverrà il consulente Damiano Sanna, l’assessora regionale Monia Monni, e dell’assessore di Quarrata Tommaso Scarnato.

D.G.