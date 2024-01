Comunità energetiche in montagna. Occasione per imprese e privati

Comunità Energetiche: nel salone del Progetto Mo.to.r.e. la prima illustrazione dello stato di avanzamento nel territorio di San Marcello Piteglio. A presiedere i lavori sono stati: Monia Monni, assessore all’ambiente per la Regione Toscana, Luca Marmo, in qualità di sindaco e presidente della provincia di Pistoia, Lorenzo Zogheri presidente della Fondazione Caript, Stefano Vivai vicedirettore di CNA Toscana Centro e i tecnici, ingegneri Martiroli e Meneghetti, delle due società che hanno realizzato gli studi di fattibilità per le modalità di realizzazione delle C.E.R. Una ricca platea ha assistito all’illustrazione del progetto, buona parte dei quali sono stati i soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse bandita nei mesi scorsi dal Comune di San Marcello Piteglio. Ha aperto i lavori Luca Marmo, spiegando la logica del progetto che dà un importante contributo all’ambiente e un risparmio per le famiglie. Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Lorenzo Zogheri, ha messo l’accento sulla importanza delle infrastrutture, al fine di promuovere lo sviluppo.

È toccato poi a Stefano Vivai, vicedirettore di Cna Pistoia e Prato, relazionare sulla partecipazione dell’Associazione degli artigiani, richiamando la politica a prendere decisioni che non penalizzino i più deboli. L’assessora Monia Monni ha motivato la forte presenza della Regione, spiegando che la realizzazione di questo progetto, serve a limitare la dipendenza da fornitori non sempre affidabili, e che la Toscana ha grandi potenzialità nel mondo delle energie rinnovabili.

"Una presentazione che – secondo quanto spiega in una nota la Provincia – , numeri alla mano, ha illustrato le diverse possibilità che si avrebbero per istituire la comunità energetica. Un passo dovuto per il futuro dello sviluppo economico del territorio, utile per garantire la riduzione dei costi, gestire le problematiche relative alla sostenibilità ambientale e favorire la transizione energetica".

Una transizione che non può non passare, prosegue, "anche da una ricucitura sociale e quindi da un passaggio importante anche con le piccole e medie imprese. La manifestazione di interesse, per chi volesse aderire alla comunità energetica, resta aperta e il modulo di domanda è disponibile sul sito del Comune di San Marcello Piteglio. Nel frattempo, gli utenti che hanno già manifestato la volontà a farne parte saranno contattati per la costituzione della fondazione di partecipazione".

Andrea Nannini