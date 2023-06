Comunità energetica, sì "Le aziende sono pronte"

Tante aziende pronte ad attivare una Comunità energetica rinnovabile. C’è stata molta partecipazione al primo incontro preliminare per illustrare il progetto e riflettere sulle opportunità offerte dall’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che è anche occasione di accesso ai fondi del Pnrr. L’incontro è stato convocato dal consigliere comunale Alfredo Fabrizio Nerozzi, delegato alla transizione ecologica e tutela ambientale, nonché promotore delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) ad Agliana, e che ha già presentato in consiglio comunale un atto d’indirizzo. Con Nerozzi c’era il sindaco di Agliana Luca Benesperi, il quale ha annunciato che l’amministrazione comunale ha previsto 12mila euro in bilancio per dare il via alle Comunità energetiche rinnovabili. Presente anche Fausto Reali Vannucci, presidente Cna Area Pistoiese (tra i primi promotori delle Cer), e titolare dello storico Maglificio Beby. Un incontro aperto a tutti che ha visto la partecipazione di importanti aziende locali di vari settori, tra queste Gedac, Lanificio Paultex, Endiasfalti, Vytasole, Società agricola Romiti e Giusti, Le rocchette filati, Auto.it. Presenti anche l’Associazione Vivaisti Italiani, Banca Alta Toscana, dirigenti Ausl, Confconsumatori Toscana, Consorzio Multienergia, Associazione Auser di Agliana. Inoltre diversi professionisti (tra cui geometri e ingegneri) e cittadini. Le comunità energetiche rinnovabili si stanno sviluppando sull’intero territorio. "In esse – ha spiegato Nerozzi – i cittadini e le imprese possono svolgere sia il ruolo di produttore che quello di consumatore di energia rinnovabile ed entrambi risultano ruoli vantaggiosi per i singoli cittadini, per le imprese e per il Comune. Ci possono essere benefici di carattere ambientale ed economico, ma anche sociale. Si tratta di mettere energia rinnovabile in rete che può essere condivisa. La Comunità energetica rinnovabile valorizza il territorio dove viene creata, per esempio perché possono essere installate con più facilità colonnine per la ricarica di auto elettriche".

Questo primo incontro aveva principalmente lo scopo di condividere, anche se in modo sintetico, conoscenze e riflessioni in vista dell’eventuale istituzione di una Comunità energetica rinnovabile sul territorio di Agliana. Inoltre era finalizzato a valutare l’interesse da parte dei vari soggetti locali a dare vita a una Cer sul territorio per procedere poi ad un incarico di fattibilità economica e tecnica.

Tanti gli interessati che hanno lasciato i loro contatti e, a loro volta, potranno contattare Nerozzi per maggiori dettagli, in vista di altre riunioni. L’incontro si è svolto al Lago Primo Maggio, gestito dall’associazione Lenza aglianese, un luogo simbolo delle energie rinnovabili, poiché è dotato di impianto fotovoltaico installato dalla Lenza aglianese già quindici anni fa.

Piera Salvi