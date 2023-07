Comunità energetica rinnovabile ad Agliana: stasera si riunisce la commissione

E’ convocata per stasera alle ore 20.45 in sala consiliare la commissione ambiente, presieduta dalla consigliera Francesca Biagioni, con all’ordine del giorno la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (Cer) ad Agliana. Saranno presenti il responsabile lavori pubblici, verde e manutenzioni, geometra Giampaolo Pacini, l’ingegnere Alessandro Lana rappresentante della ditta Albatros incaricata dal Comune di redigere il piano tecnico-economico di fattibilità e l’assessore all’ambiente, Fabrizio Baroncelli. Il promotore della Comunità energetica rinnovabile aglianese è il consigliere comunale Alfredo Fabrizio Nerozzi, delegato alla transizione ecologica e tutela ambientale.

"Condivido la scelta dell’ufficio tecnico di affidare l’incarico alla ditta Albatros – commenta Nerozzi -, azienda competente, con alta professionalità ed esperienza, consolidata a livello nazionale. Da parte dell’amministrazione comunale c’è stata la volontà di affidare l’incarico alla ditta che meglio potesse soddisfare la richiesta nel modo più efficiente ed efficace per raggiungere l’obiettivo di costruire la Comunità energetica aglianese. Dei quattro preventivi presentati - spiega Alfredo Fabrizio Nerozzi - quello di Albatros, nonostante sia leggermente più caro rispetto agli altri, è un preventivo completo caratterizzato anche da una quadro giuridico necessario al fine di comprendere come si svilupperà la Cer". Il percorso è iniziato a novembre 2022, il consiglio comunale approvò all’unanimità la mozione presentata da Nerozzi, l’iter è andato avanti, l’amministrazione comunale ha previsto 12mila euro in bilancio per dare il via alla Cer. Nel giugno scorso c’è stata un’assemblea pubblica promossa da Nerozzi e dal sindaco Luca Benesperi dove è emerso l’interesse da parte di tante aziende, di vari settori, professionisti, associazioni e cittadini.

Recentemente l’ufficio tecnico lavori pubblici ha affidato l’incarico ditta Albatros. Le Cer possono accedere ai fondi del Pnrr e vi possono aderire cittadini e imprese con il ruolo sia di produttore che di consumatore di energia rinnovabile. Ci possono essere benefici di carattere ambientale ed economico ma anche sociale. Si tratta di mettere energia rinnovabile in rete che può essere condivisa. "Le Comunità energetiche - afferma Nerozzi - mi stanno molto a cuore per i cittadini aglianesi, perché oltre a risparmiare sulla bolletta si tutela l’ambiente riducendo le emissioni di Co2".

Piera Salvi