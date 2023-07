Comuni custodi della Montagna Nuovi patti per la cura dei boschi

L’Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) della Toscana, ha ottenuto dalla Regione, dopo la riapertura dei termini del mese di aprile, l’inizio di una nuova procedura alla quale potranno partecipare le imprese escluse nelle prime fasi. Soddisfatto Luca Marmo che commenta: "Avanti con la collaborazione". Si tratta di sostenere le aziende che firmeranno i ‘Patti di comunità’ con i comuni montani per la cura dei boschi e del territorio. La Regione ha così accolto la richiesta di Anci Toscana, che aveva chiesto di proseguire questa attività, prevista del bando ‘Custodi della Montagna’ e che punta inoltre a sostenere l’avvio, o la riorganizzazione, di attività di piccole, medie e micro imprese nei comuni montani. Gli operatori ammessi nel Comune di San Marcello saranno tre e il sindaco invita a tenere alta l’attenzione per sfruttare l’opportunità: "Ci sono ancora spazi interessanti per cogliere un incentivo alla costruzione di un legame più stretto tra operatori locali e il territorio. Un altro risultato positivo per Anci Toscana – afferma Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio e coordinatore della Consulta per la Montagna di Anci Toscana –. Fin dall’esordio del provvedimento ci siamo fortemente impegnati per fornire supporto e accompagnamento nei confronti dei comuni montani interessati, tramite lo Sportello Montagna. Ci auguriamo di proseguire ulteriormente su questa strada di collaborazione con la Regione, che ha dato davvero ottimi frutti".

Il limite che ha impedito di sfruttare appieno l’accesso alle opportunità dei Patti di comunità, peraltro evidenziato da Anci Toscana, si trova nella complessità di certi aspetti procedurali e anche per il suo carattere innovativo: le imprese infatti vengono messe in stretta relazione con le amministrazioni comunali per realizzare attività di interesse pubblico, come appunto la cura del territorio e del bosco e le attività di carattere sociale. Per questo Anci si era fatta portavoce nei confronti della Regione della necessità di riaprire l’accesso all’opportunità dei Patti. La cifra messa a disposizione ammonta a 200mila euro, il fatto che sia piuttosto contenuta è di per sè un invito a cercare di stringere i tempi nel presentare le domande. Nel pacchetto di aprile il decreto dirigenziale assegnò le risorse alle 16 domande presentate e dichiarate ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, e ad altre 10 ulteriori domande pervenute come istanza di riammissione.

Andrea Nannini