Comune, ok al bilancio consuntivo "Oltre 18 milioni di investimenti"

Con 21 voti favorevoli (Fratelli d’Italia, Ale Tomasi Sindaco, Centristi Forza Italia, Amo Pistoia e Lega), 11 contrari (Partito Democratico, Pistoia Ecologista Progressista e Civici Riformisti) e nessun astenuto è stato approvato dal consiglio comunale nei giorni scorsi il bilancio consuntivo 2022. "Nel bilancio 2022, a causa del caro energia – ha detto l’assessore al bilancio Margherita Semplici - siamo stati costretti a destinare tutte le risorse dell’avanzo disponibile per coprire, a preventivo, le maggiori spese che poi appunto si sono concretizzate con un aumento di circa 3.800.000 euro per le spese energetiche del 2022. Nonostante queste maggiori spese, il bilancio 2022 ha chiuso con un risultato eccellente dal punto di vista dell’avanzo di amministrazione che addirittura sfiora i 6.900.000 euro. Un risultato che ci conforta rispetto alla capacità della nostra amministrazione".

Nel 2022 oltre 2.400.000 euro di oneri di urbanizzazione sono stati destinati agli investimenti. "E’ dal 2017 che i bilanci dell’amministrazione – ha proseguito l’assessore Semplici - si chiudono con la conferma che per la quadratura della parte corrente del bilancio non è necessario fare ricorso agli oneri di urbanizzazione che nel 2022 hanno raggiunto oltre i 2.400.000 euro e sono stati tutti destinati agli investimenti".

In tema di investimenti il Comune ha messo sul piatto della bilancia oltre 18 milioni di euro. "Grazie a queste risorse – ha dichiarato Semplici -, grazie ai trasferimenti dello Stato ottenuti potenziando gli uffici tecnici, le risorse che abbiamo potuto impegnare per il 2022 sul Piano degli investimenti sono oltre 18 milioni di euro. Tra l’altro in una tendenza che conferma un buon andamento anche sul fronte delle opere pubbliche e del finanziamento con le risorse per la spesa in conto capitale".

"Sono numeri che non tornano quelli presentati dalla Giunta – ha evidenziato il gruppo del Partito Democratico - La Giunta si vanta di circa 7 milioni di euro di avanzo, ma in realtà un tale avanzo a fronte di carenze di investimenti e servizi, è segnale di inadeguatezza nella gestione delle risorse. Il rendiconto approvato non racconta una bella favola, ma l’incapacità di dotare il Comune delle risorse umane e finanziarie per creare una città moderna e dinamica. Nel frattempo Pistoia resta ultima nella graduatoria dei progetti finanziati dal PNRR e per investimenti PNRR per abitante. Le mura crollano e i fondi per un recupero non sono stati intercettati".

Maurizio Innocenti