Comune citato come responsabile civile

Il Comune di Agliana è stato citato come responsabile civile nel procedimento che vede la comandante della Polizia municipale di Agliana (ora sospesa) Lara Turelli indagata per atti persecutori nei confronti degli ex colleghi del comando. L’indagine è quella che vede coinvolta anche l’agente (anche lei sospesa) Claudia Vilucchi. Ieri mattina, si è svolta davanti al giudice per le udienze preliminari Patrizia Martucci l’udienza per la sola Turelli, dopo che il giudice ha accolto l’eccezione presentata dall’avvocato Pamela Bonaiuti in merito alla nullità dell’interrogatorio reso, quando non era stata ancora depositata la perizia informatica richiesta dalla Procura. "Ora – commenta l’avvocato Bonaiuti – affronteremo il processo, dopo che abbiamo potuto difenderci nell’interrogatorio".

Quattro gli agenti del Comando di Polizia Municipale di Agliana, di cui una di Carrara, che si sono costituiti parti civili, insieme al Comune di Agliana, che è difeso dall’avvocato Monica Tiezzi di Prato. Le accuse per le imputate vanno dall’abuso di ufficio al falso ideologico, e poi minaccia, calunnia, atti persecutori e rivelazioni di atti di ufficio, e per Turelli, quelle di furto, peculato e truffa.

M.V.