Completati i Lavori di Ristrutturazione dell'Ex-Scuola Fucini di Casalguidi

L’ultimo tassello (perlomeno in ordine cronologico) di un percorso partito da più lontano risale allo scorso maggio, quando è stato ufficializzato l’affidamento dei lavori di completamento della sistemazione dell’area esterna all’immobile (per un quadro economico di 90mila euro). E su queste basi, anche quest’ultimo cantiere è praticamente in dirittura d’arrivo: a breve dovrebbero esserci novità. Questo lo stato d’avanzamento delle operazioni collaterali legate alla ristrutturazione dell’ex-scuola Fucini di Casalguidi, che ha portato alla realizzazione del nuovo asilo "Mago Merlino". Se la maxi-operazione annunciata negli scorsi anni è di fatto terminata, restavano le rifiniture. L’ultimo lavoro fra quelli affidati (cronologicamente parlando) consisteva nel sistemare gli spazi esterni dell’edificio rinnovato. Ripartendo dalla sostituzione dei chiusini in cemento per pozzetti con nuovi chiusini in ghisa, dall’installazione di un nuovo zoccolino battiscopa da esterno e rialzamento in quota di chiusini in cemento.

G.F.