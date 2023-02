Compagnia Bonellina del Paiolo A tavola con i "crucci arcobaleno"

BONELLE

La Compagnia Bonellina del Paiolo - promossa dal Circolo Arci di Bonelle e attiva da oltre 6 anni - è lieta di annunciare una serata davvero importante che vedrà protagonisti gli studenti speciali dell’istituto alberghiero di Montecatini.

Stasera (ore 20), al Circolo Arci di Bonelle la prima di alcune serate nelle quali protagonisti principali saranno i “crucci arcobaleno” che, con i loro insegnanti di sostegno, prepareranno il menù agli oltre 120 ospiti. "La Compagnia Bonellina del Paiolo – si legge nella presentazione dell’evento – si ispira alla Compagnia del Paiolo che fu fondata a Firenze nei primi anni del 1500 con lo scopo, come narra il Vasari, di imbandire cene "con piatti cosi eccezionali da far stupire i commensali". Il nome di “crucci”, con il quale si definiscono i 4 gruppi di volontari di cucina, prende spunto dalla narrazione sui pistoiesi da parte di Dante nella Divina Commedia e secoli dopo da Gabriele D’annunzio nel suo poema “Pistoia” (...T’amo, città di crucci, aspra Pistoia,...). La definizione di città dei crucci (nel senso di dolori, pene ecc,.) origina dai persistenti conflitti che per secoli e in particolare nel 1500 scossero fortemente la città e la campagna a causa della spiccata faziosità dei pistoiesi dell’epoca. I volontari di Bonelle sono però cittadini di questo secolo e della nostra pacifica città e si distinguono fra loro solo per i colori dei loro grembiuli (verdi, gialli, azzurri, rossi e arcobaleno) e per il loro modo di cucinare".