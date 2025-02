Commosso addio al padre dei Tigrotti

Ha dato tantissimo alla comunità aglianese e quanto sia stato recepito il suo instancabile impegno si è visto ieri mattina, durante la messa nella chiesa di San Piero, per l’ultimo saluto a Mario Bugossi, storico presidente della banda I Tigrotti, che si è spento domenica scorsa a 83 anni. Tante le lacrime silenziose spuntate negli occhi dei numerosi presenti: non solo tra i familiari e parenti, ma anche nella grande famiglia della banda I Tigrotti, alla quale lui si è dedicato con umiltà e infinita passione. L’ha ricordato don Paolo Tofani, ringranziandolo per quanto ha dato alla comunità. Soave e toccante la musica del maestro David Micheloni, per tanti anni direttore della banda I Tigrotti, che ha accompagnato la cerimonia con le note del suo clarinetto. Al termine della messa il ricordo di una storica componente della Banda a nome di tutti I Tigrotti: "Siamo qui soprattutto per ringraziarti per tutto quello che hai voluto fare per noi e per la nostra comunità. La tua presenza costante è sempre stata per noi motivo di incoraggiamento per affrontare nuove sfide musicali e nuovi progetti. Nel corso di questi tantissimi anni, non ti sei mai risparmiato e non hai mai perso una prova, una sfilata, una processione o un concerto. Eri sempre lì, presenza silenziosa e preziosa nello stesso tempo. Per tutti noi ragazzi e ragazze, oggi uomini e donne, sei stato come un padre affettuoso. Con te al timone, la nostra Banda ha navigato a lungo con il suo equipaggio sempre allegro e armonioso, desiderosi di stare insieme e condividere momenti bellissimi che solo la musica può regalarti. Oggi sei arrivato in porto, puoi fermarti a riposare. Per noi è arrivato il momento di lasciarti andare. Con grandissimo affetto, i tuoi Tigrotti".

Piera Salvi