Commosso addio ad ’Alex’. Billone aveva solo 52 anni

Non riuscivano a parlare, ieri, gli amici di una vita. Groppo alla gola e lacrime che cadevano ininterrotte mentre cercavano di consolare la famiglia di Alessandro Billone, scomparso ieri a soli 52 anni. Un dolore devastante. E’ stato un brutto male a portarsi via quell’uomo conosciuto da tutti anche per il suo essere proprietario di Alex’s Pizza, locale di piazza Vittorio Veneto sempre molto frequentato. I social in pochi minuti si sono riempiti di centinaia di messaggi di cordoglio e ricordi, perché Alessandro era davvero benvoluto ed era conosciuto anche per le sue tante iniziative. Fra queste, le lezioni che dava per insegnare il mestiere, lui che di segreti di farine e impasti ne conosceva tanti e sapeva anche ’trattarle’ quelle farine, coccolandole, facendole ballare, dando addirittura spettacolo. Era bravo e, per questo, ha anche partecipato a gare di pizza acrobatica ed ha provato a insegnare ai tanti che, riconoscendogli competenza e professionalità, gli chiedevano lezioni. Alessandro è morto e nessuno si dà pace in paese, ma tutti sono decisi a non lasciare soli la mamma Felicia, la moglie Lisa, la figlia Chiara e i parenti tutti.