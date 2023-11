Commissionò la rapina al figlio adolescente. Pena dimezzata in appello

La Corte d’Appello ha dimezzato la pena a cui, in abbreviato, era stato condannato l’uomo, oggi 38 anni, che aveva commissionato al figlio minorenne di rapinare una collana d’oro a un ragazzino dello stesso quartiere, quello delle Casermette. Fatti che risalgono al luglio del 2020 e di cui si parlò, all’epoca, e per i quali la condanna non fu lieve davanti al giudice per le udienze preliminari di Pistoia: quattro anni con le pene accessorie. Malucchi aveva presentato ricorso e i giudici d’appello, presidente Giovanni Perini, si sono pronunciati martedì pomeriggio riformando la sentenza di primo grado a due anni e tre mesi e revocando, per l’uomo, che era incensurato, l’interdizione dai pubblici uffici. Quel giorno, era la domenica del 26 luglio di tre anni fa, avvenne la rapina ai danni di un adolescente che aveva l’unica colpa di esibire una vistosa collana d’oro. Si parlò di una vendetta per presunti torti che il padre sosteneva di aver subito dalla famiglia della vittima. E fu il padre a fornire al figlio, minorenne, il passamontagna per mettere a segno il colpo mentre il ragazzo, secondo la ricostruzione emersa dalle indagini, aveva ricevuto, dal padre, il compito di cercare un complice, un esecutore che avrebbe poi sottratto la catena d’oro. Fu "reclutato" così un secondo ragazzo, anche lui minorenne.

Il ragazzo con la collana d’oro fu aggredito mentre camminava per la strada. Fu scaraventato a terra e gli fu strappata la catena dal collo. Riferì poi di essere stato preso a calci e pugni mentre era a terra. Fu trasportato all’ospedale. In sede di interrogatorio l’aggressore raccontò che mentre la vittima era a terra aveva pronunciato parole offensive nei confronti della madre del rapinatore, madre che, come ci ha spiegato l’avvocato Malucchi, lui non aveva mai conosciuto. Così tornò indietro e lo picchiò, per poi allontanarsi. Il padre li aspettava poco distante, a bordo della sua vettura.

Tutti e tre gli autori del colpo furono identificati dai carabinieri e fondamentale fu il numero della targa dell’auto, che era stata annotata da un testimone. L’uomo capì di essere stato scoperto quando i carabinieri si presentarono a casa sua per la perquisizione e di lì a poco saltò fuori anche la catena d’oro, che fu restituita al suo legittimo proprietario. La posizione di entrambi i minorenni è stata poi affrontata davanti al Tribunale per i minori di Firenze. La vittima e i suoi familiari sono parte civile, rappresentati dal’avvocato Letizia Santoni del foro di Pistoia.

l.a.