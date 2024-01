Commercio e futuro. Tra turismo e servizi: "Pistoia può crescere con il cambio di passo"

PISTOIA

C’è spazio per nuove ambizioni, Pistoia può crescere ancora. Un elemento che è stato al centro dell’assemblea dei soci Confcommercio che si è svolta al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. "Il territorio di Pistoia e Prato ha tutto quello che serve per impostare un ulteriore cambio di passo, puntando sulla forza delle nostre reti commerciali, sulla leva del turismo e su quella dei servizi – ha detto il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani, in apertura dell’assemblea – . Serve però uno sforzo collettivo, per accrescere la nostra ambizione". Spampani, che ha composto metà della sua relazione – per testo e immagini - utilizzando l’AI, per ricordare come un’innovazione correttamente gestita aiuti a costruire il futuro, ha aggiunto che "Pistoia deve lavorare per accrescere la sua ambizione nell’immediato futuro".

Davanti, una platea composta da decine di decisori pubblici e privati, accorsi per saggiare la temperatura di settori che, uniti, rappresentano una delle principali forze motrici del territorio. A tratteggiare gli orizzonti futuri, sul palco, subito dopo Spampani, sono saliti anche il presidente regionale Aldo Cursano e, giunto da Roma, il presidente nazionale Carlo Sangalli.

L’assemblea è stata occasione propizia – spiega una nota – per stilare un bilancio dell’anno appena concluso e per indicare la rotta da intraprendere nei mesi successivi. Nel 2023, è stato ricordato, al netto di un contesto socioeconomico complesso, Confcommercio è riuscita a cogliere notevoli traguardi politici ed organizzativi, registrando una evidente crescita della base associativa. L’impegno politico per orientare lo sviluppo dei territori si è concretizzato nella condivisione con tutti gli stakeholder del piano strategico di competitività, destinato a sfociare in un brand "Green Valley" che rilanci l’appetibilità esterna di Prato e Pistoia, ma anche nella costante azione per la creazione di una distribuzione moderna organizzata, argomento oggi in cima alle agende pubbliche.