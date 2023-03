Commercio a gonfie vele "La passione fa la differenza"

È in fermento e funziona anche il mercato del lavoro sul fronte del commercio a Pistoia. Federica Cioni, titolare del negozio Marella, associato Confcommercio Pistoia Prato, si dice soddisfatta. "Cercavo, perché sono riuscita a trovarle in tempi rapidi, due commesse fisse ed una a chiamata, per il nuovo punto vendita che sto aprendo in via Cino – spiega –. Essendo riuscita a creare una notevole rete di rapporti nel corso di anni di lavoro, tra negozio, sfilate ed eventi, non è stata una ricerca complessa. Due di loro, sulla quarantina, hanno un contratto da commessa; l’altra, sulla ventina, da aiuto commessa".

Numerose le candidature, specialmente attraverso i social, appena si è diffusa la notizia delle posizioni aperte: il fermento dopo la pandemia è assai cresciuto, soprattutto tra candidati nelal fascia 20-40. "Ho svolto personalmente i colloqui, ma trattandosi in due casi su tre di persone conosciute da tempo, abbiamo fatto in fretta perché sussiste una salda base di fiducia nelle loro competenze e nel requisito dell’affidabilità – commenta –. La terza ragazza, invece, aveva fatto uno stage da noi: ci è piaciuta e abbiamo deciso di confermarla con la modalità a chiamata. In generale, ho sempre avuto a che fare con commesse motivate e disponibili. L’armonia che si respira in negozio è un fattore di scelta fondamentale, che fa passare in secondo piano ogni altra richiesta". E se chiedessimo di un episodio particolare, anzi sorprendente? "La narrazione dei giovani o relativamente giovani che puntano sempre i piedi non mi appartiene. Certo, negli ultimi anni abbiamo capito tutti che un giusto equilibrio tra vita privata e lavoro è fondamentale, ma a questo, l’ho già detto, si è unito un nuovo entusiasmo". La politica, intesa come sistema e anche burocrazia, ha delle responsabilità nella difficoltà di reperire personale? "Potrebbe sicuramente approntare un sistema di incentivi che ci consentano di pagare ancora meglio i dipendenti senza costi eccessivamente gravosi, ma penso che il discorso principale sia quello legato alla formazione. Oggi l’incontro tra domanda e offerta necessita di strutture e strumenti capaci di colmare i gap, accorciando le distanze. L’attitudine a imparare è tutt’altro che scomparsa: anzi, si è sviluppata secondo nuovi canoni. Quanto alla scuola, quando passione e apprendimento si intersecano, il risultato è sempre vincente".

