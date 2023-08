Il 6 settembre infine, nel borgo incantato di Castellina, si terrà l’edizione 2023 della "Cena medioevale", organizzata dal comitato Festeggiamenti San Rocco di Castellina. Il momento conviviale inizierà alle 20.30, con tante pietanze tratte da ricette originali d’epoca, in un’ambientazione magica di giochi, tenzoni e musiche che spaziano nel Medioevo. La prenotazione è obbligatoria. Per dare conferma quindi della propria presenza e per ricevere ogni tipo di informazione è possibile contattare

questi numeri:

329.5478907 oppure 347.3814825 e anche 331.4365130.