Comitato contro la funivia "Un progetto dannoso"

Alla sala Baccarini di San Marcello assemblea pubblica per presentare il comitato "Un altro appennino è possibile. Versante Toscano". Si sono radunate una sessantina di persone per ascoltare, come recitava il manifesto di convocazione, ‘osservazioni e possibili alternative per la nostra montagna’. Protagonista della serata è stato, come annunciato, il progetto della nuova funivia, Doganaccia Corno alle Scale. A introdurre l’argomento, con una relazione puntuale e circostanziata, è stato il geologo Mauro Chessa, che ha evidenziato i limiti e i difetti del progetto di costruire quella funivia, peraltro con un investimento di quasi 16 milioni di euro. Dura la condanna del tecnico nei confronti del progetto perché, ha affermato tra l’altro: "La Doganaccia non ha prospettive perché quelle altitudini non nevica, la funivia toglie lavoro all’Abetone e non ci sono parcheggi per accogliere le auto che dovrebbero portare gli escursionisti". Oltre a tutte le valutazioni di carattere ingegneristico, naturalistico e logico. Inoltre, attraverso il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, si esautorerebbero di fatto i Comuni e la Regione potrebbe operare senza l’eventuale assenso dei Comuni. A seguire sono iniziati gli interventi. Delle amministrazioni interessate erano presenti in sala solo Franco Del Re e Giacomo Buonomini, rispettivamente di minoranza e maggioranza sammarcellina, nessuno di Abetone Cutigliano. Pochi anche i residenti in Montagna, stimabili in una decina circa. Nel dibattito sono entrati argomenti diversi, il calo demografico, quello dei servizi e tanti altri malesseri non direttamente legati alla questione della funivia, qualche critica, anche pesante al sindaco di San Marcello Piteglio accusato di essere troppo condiscendente con tutti e l’accusa alla Regione di aver ricattato il Comune comunicando che se non viene approvato il percorso autorizzativo della funivia salta il finanziamento per il recupero della Casetta Pulledrari. In chiusura l’ex assessore Simone Fini, ha rilevato che manca un progetto per la Montagna. Intanto sul tema della funivia "Doganaccia – Corno alle Scale", il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, ha convocato tre incontri, il primo su piattaforma zoom il 5 settembre alle 21 e due nella sala conferenze MO.TO.R.E. (in via Caterina Bueno, a San Marcello Piteglio) il 15 e il 29 settembre dalle 17:30 in poi.

Andrea Nannini