Comitato Alluvione. Ottantatré famiglie chiedono più sicurezza: "L’Agna fa ancora paura"

"L’argine dell’Agna fa paura, vogliamo tempi certi per la sua messa in sicurezza e misure efficaci per le emergenze". Ottantatrè famiglie della Stazione si sono riunite nel Comitato Alluvionati del torrente Agna che ha presentato al sindaco e agli altri enti interessati una serie di richieste tutte ispirate da una fondamentale esigenza di sicurezza.

"Per noi l’allerta arancione è rossa – dice Giulia Innocenti Bruni del Comitato – perché anche dalle carte pubblicate sul sito del Comune risulta che la nostra zona ha una magnitudo idraulica alta". Tra la gente di via Alfieri, via Tobagi, via Mattei, via del Chiuso, le strade colpite dalle alluvioni del 2 e del 4 novembre c’è forte preoccupazione anche solo a guardare le previsioni di pioggia dei prossimi 15 giorni. In cima alle richieste c’è la sistemazione dell’argine dell’Agna con il legittimo timore che trattandosi di un’opera di grande rilievo e di notevole costo i tempi siano troppo lunghi. Per questo il Comitato chiede con forza che "le persone alluvionate vengano coinvolte fin dall’inizio nelle attività di analisi e pianificazione, in modo da poter contribuire con la loro conoscenza del territorio e delle dinamiche locali". Dalle riunioni del Comitato emergono notizie importanti sulla situazione del reticolo dei fossi della zona. "In passato c’erano tre uscite che facevano defluire l’acqua verso la Bure – fa presente Roberto Gheri, titolare di un vivaio devastato dall’alluvione in via Alfieri – ora invece ce n’è rimasta una sola". Oltre alla sistemazione dell’argine e dei fossi il Comitato chiede misure di protezione nelle emergenze: le barriere o paratie da mettere alle porte, per le quali sono stati già chiesti i preventivi, le valvole di intercettazione che impediscano all’acqua di penetrare nelle case dalle docce o dalle cannelle interne, luci di emergenza nelle zone a rischio, piani dettagliati di emergenza che prevedano punti di raccolta, alloggi temporanei (camere d’albergo o residence), esercitazioni e educazione dei residenti, informazioni chiare e rapide sul meteo e sulle allerte (per esempio con luci semaforiche per indicare il tipo di allerta). Un’altra esigenza è una mappatura precisa delle famiglie e delle abitazioni, che però il Comitato ha già provveduto a realizzare per proprio conto compilando un preciso monitoraggio delle famiglie con il numero dei componenti, la presenza di anziani, disabili, bambini, neonati e animali, l’indicazione se l’alloggio è a piano terra o a un piano superiore e tutti i contatti per ogni nucleo familiare. La tabella è stata consegnata al Comune in allegato alla relazione.

Il Comitato si è rivolto in prima istanza al sindaco come rappresentante della comunità e, su indicazione dello stesso sindaco, sta cercando di mettersi in contatto direttamente col Genio Civile. "Solo attraverso un’azione congiunta delle autorità competenti e della comunità locale – conclude la relazione del Comitato - sarà possibile affrontare questa emergenza che la popolazione vive da due mesi con paura, dove il futuro per una vita serena risulta una chimera". La battaglia per l’argine dell’Agna è vitale per tutta la comunità montalese.

Giacomo Bini