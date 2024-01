Come invertire la rotta: "Non ignoriamo l’sos. Occorre più turismo. Centro da rigenerare"

"Il centro storico di Pistoia va ripensato: a fronte delle preoccupanti chiusure di attività registrate in questi giorni, è irrimandabile un cambio di passo. Servono progettualità ed eventi che sostengano il turismo, una Dmo (Destination management organisation, ndr) per governarlo ed un ritorno delle funzioni principali nel cuore della città. Senza questi fattori attrattivi, la dinamica è quella a cui stiamo assistendo. Una sconfitta per tutti". Questo il commento dei vertici di Confcommercio Pistoia e Prato, il presidente Gianluca Spampani e il direttore Tiziano Tempestini. "Se da un lato – evidenzia Spampani – è naturale e fisiologico che si scelga l’inizio del nuovo anno per queste cessazioni, e al netto del fatto che alcune attività verranno rilevate, non possiamo nascondere la nostra preoccupazione. Siamo di fronte ad un evidente problema di tenuta dei centri urbani, che non riguarda certo soltanto Pistoia, ma tutto il paese. Dobbiamo però fornire risposte urgenti e all’altezza, per mettere la città che lavora nelle condizioni di esprimersi, di consolidare la propria posizione, di rilanciare. Non possiamo farlo, tuttavia, se continuano a permanere alcune pesanti carenze".

Il riferimento va, in primis, ai flussi turistici: "Ad oggi non sono all’altezza – prosegue il presidente – ed è un problema, perché oggi resistono i centri che riescono a generarne di continuativi. Per questo c’è bisogno di fare rete per creare eventi ricorrenti e di spessore. Non sono la panacea, come qualcuno rileva, ma contribuiscono in modo impattante a riscrivere la reputazione della città, a creare un brand Pistoia attrattivo all’esterno. Accanto a questo, l’abbiamo ribadito in ogni sede, c’è bisogno di una Dmo che ottimizzi in chiave manageriale i flussi che verranno creati".

Confcommercio chiede dunque uno sprint, anche su altri versanti. "Oggi – commenta il direttore Tempestini – la percezione è che la rete commerciale cittadina stia arretrando quantitativamente, riposizionandosi al ribasso. Dobbiamo sforzarci di ripensare le nostre città in una logica funzionale a chi, con il suo lavoro, le mantiene vive. Serve iniziare percorsi di rigenerazione urbana che aderiscano a questa pressante necessità: per questo siamo già al lavoro su proposte concrete. A febbraio faremo un fosuc sul tema con alcuni tra i principali decisori pubblici e privati del territorio toscano, tra cui l’assessore regionale Marras e i sindaci di Pistoia e Prato, Tomasi e Biffoni: sarà un’occasione per rilanciare insieme il valore del settore. È evidente – conclude Tempestini – la necessità di riportare le funzioni principali della vita quotidiana nel cuore delle città, creando le condizioni più idonee per raggiungerli in agilità. Oggi, avendole collocate all’esterno, in centro si va soltanto per comprare o consumare, ma non basta. Questa dinamica finisce per generare degrado, mancanza di sicurezza, impoverimento diffuso. Dobbiamo, invece, creare incentivi nuovi alla frequentazione. I cambi di gestione di questi giorni – conclude – sono un campanello d’allarme da non ignorare".