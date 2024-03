Come conciliare la famiglia

Proprio ieri, dalle colonne de "La Nazione", avevamo affrontato l’argomento della differenza di numero di occupati che c’è in provincia per la possibilità che hanno uomini e donne di lavorare nella fascia tra 25 e 49 anni e, di conseguenza, poter trascorrere maggior tempo coi propri figli durante il periodo della nascita e allattamento. Numeri tracciati, in tutto e per tutto, da Openpolis anche a livello comunale che hanno messo in evidenza che questo differenziale è più accentuato nella zona del Padule, ovvero tra Chiesina Uzzanese (20,12%) e Ponte Buggianese (19,30%) con il top che, però, arriva da Uzzano col 20,36%. Dati che, invece, sono decisamente contrari in montagna dove, evidentemente, le giovani mamme riescono a conciliare meglio il rientro al lavoro con la crescita dei propri eredi. Il comune col differenziale minimo in provincia spetta a San Marcello Piteglio col solo 6,47%. Nel capoluogo siamo a metà del guado (14,14%) attestandosi all’85% di occupati in campo maschile contro il 70% per il gentil sesso. Dopo San Marcello Piteglio, il comune che meglio si comporta è la stessa Montale con una differenza di 10,51% e terzo gradino del podio per Buggiano con l’11,77%.