Come cambia il Pd Segreteria provinciale, Galligani dà l’addio Via al toto-successione

Prende ufficialmente le mosse la corsa alla segreteria provinciale del Partito Democratico. A darne notizia l’uscente Pier Luigi Galligani: "Con una lettera al presidente dell’assemblea provinciale del Pd, inviata – precisa – prima della chiusura delle urne per le primarie, ho richiesto la convocazione della stessa per dare avvio al percorso per l’individuazione del nuovo segretario provinciale". Non certo una sorpresa, come ribadisce lo stesso Galligani: "Lo avevo già dichiarato in occasione della direzione provinciale di ottobre – ricorda – solo l’avvio della fase congressuale ha reso necessario procrastinare la discussione". Una decisione, aggiunge, "espressa nella massima trasparenza, senza nessun aspetto polemico e con il medesimo spirito di servizio che ha contraddistinto il mio mandato fin dal 2018. Sebbene credo che la fiducia nei miei confronti ci sia ancora – conclude Galligani – sono convinto che sia necessario contare su energie nuove anche a livello provinciale".

E adesso? Per esporsi, ovviamente, non c’è la fila. E’ il momento delle carte coperte. E anche a livello pratico, il percorso è tutto da individuare. "Senz’altro occorrerà ascoltare i territori e cercare di arrivare a una soluzione più condivisa possibile", è il leit-motiv all’interno del Pd pistoiese. Il fatto è che il territorio, sia a livello di iscritti che di elettori, ha già parlato piuttosto chiaro domenica scorsa, in occasione delle primarie. Dunque va da sé che la nuova guida del Partito Democratico provinciale sia espressione della linea-Schlein. Per un toto-nomi è presto, ma sicuramente tra i papabili c’è Simona Querci: portavoce provinciale della mozione Schlein (con lei nella foto in alto, insieme a Furfaro), classe 1972, è stata esponente Cgil nonché ex vice-sindaca di Serravalle. Impossibile poi non valutare la figura di Marco Niccolai, politico ormai navigato a dispetto dei suoi 37 anni, al suo secondo mandato come consigliere regionale. Due profili senza dubbio adatti al ruolo e alle responsabilità – tutt’altro che secondarie – connesse. Senza dubbio, tuttavia, il mazzo da cui pescare sarà più ampio, con candidature outsider che potrebbero guadagnare posizioni nei prossimi giorni.

Alessandro Benigni