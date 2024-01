Coltellate all’ex, ci sono i video

Sarà esaminato il video che i militari girarono al loro arrivo nella casetta di Migliarina a Cutigliano quando, la sera del 14 maggio 2022, furono chiamati per l’aggressione che si era appena consumata. A terra, feriti, un uomo e una donna, e un altro uomo, che avrebbe poi sostenuto di essere stato anch’egli colpito. Ieri pomeriggio è iniziato il processo per quei fatti, davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Billet. Le indagini, dirette dal sostituto procuratore Giuseppe Grieco, sono state condotte dai carabinieri. Imputato, con l’accusa di di duplice tentato omicidio e di calunnia, l’informatico fiorentino Alex Antonelli, di 42 anni. Nella prima fase delle indagini, Antonelli era stato indagato per tentato omicidio nei soli confronti della ex convivente, che era stata ricoverata in prognosi riservata, dopo essere stata colpita, in parti del corpo vitali, con un coltello. Quella sera, secondo la ricostruzione dell’accusa, Antonelli, mosso dalla gelosia per la decisione di lei di interrompere la loro relazione, l’aveva aspettata nella casa che lui aveva affittato a Cutigliano, dove la donna viveva e della quale lui aveva le chiavi. La casa era grande e lui si era nascosto.

La donna rientrò in compagnia di Fenzo Ferretti, e lui aggredì lei e poi anche l’altro. La donna fu ricoverata in prognosi riservata. Sempre in base all’accusa formulata dal pm, Antonelli colpì il Ferretti con lo stesso coltello e con un vanghetto d’acciaio, ferendolo al capo e in altre parti vitali del corpo. Per l’accusa Antonelli era determinato a ucciderli entrambi. Pur sapendoli innocenti – rileva ancora il pm nel capo di imputazione – il 26 luglio del 2022 Antonelli presentò una querela alla Procura di Pistoia accusando sia la Rio che il Ferretti di averlo aggredito e accoltellato.

Ieri è iniziato il processo e sono state calendarizzate le date. Presenti l’avvocato Antonio Bertei di Prato, che difende l’imputato e l’avvocato della donna, che si è costituita parte civile, Federico Ceccarelli di Firenze.

Tra i documenti che saranno analizzati nelle prime udienze, anche un video girato dai militari che fotografa lo stato della casa e la scena che si presentava al loro arrivo, una sorta di fotografia anche audio, come ha sottolineato il pm, dei primi momenti dell’intervento. Così come saranno analizzate le telefonate fatte da una delle vittime al 118 con la richiesta di soccorso e una prima descrizione dell’accaduto. Il processo riprende il prossimo 8 febbraio, con l’esame dei primi tesi della pubblica accusa.

