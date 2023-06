Coltellate a Cutigliano, chiesto rinvio a giudizio

Si è svolta ieri mattina davanti al giudice per le udienze preliminari Patrizia Martucci, pubblico ministero Giuseppe Grieco, che ha diretto le indagini dei carabinieri, la discussione di un caso noto che vede sotto accusa, per tentato duplice omicidio, il perito informatico fiorentino Alex Antonelli, 42 anni, difeso dagli avvocati Gianni Salocchi e Massimiliano Palena, entrambi del foro fiorentino. I difensori, all’esordio dell’udienza, non hanno presentato richiesta di riti alternativi, quindi dopo aver affrontato alcune questioni preliminari, è iniziata la discussione. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di Antonelli accusato di aver tentato di uccidere, a coltellate, la ex compagna, Caterina Rio, di 38 anni e una terza persona che era in casa a Cutigliano, il giorno del dramma, Fenzo Ferretti, 50 anni, di Abetone. Entrambi, ieri mattina, si sono costituiti parte civile: la donna assistita dall’avvocato Federico Ceccarelli del foro di Firenze e Ferretti dall’avvocato Gerardo Marliani del foro di Pistoia. Sia Ceccarelli che Marliani si sono associati alle richieste della pubblica accusa.

Il giudice ha rinviato al 3 luglio, un rinvio in attesa del deposito della consulenza (affidata a Careggi), chiesta dal pubblico ministero. Si tratta di una mappatura sulle tracce rinvenute nell’abitazione. L’aggressione risale al 14 maggio del 2022 e avvenne nella casa di Migliarina (Cutigliano) dove Antonelli e la Rio convivevano. A dare l’allarme ai carabinieri, la notte del 14 maggio, fu Ferretti, anche lui ferito, ma in maniera più lieve. Secondo il cinquantenne sarebbe stato Antonelli che, rincasando, e trovandolo con la sua fidanzata, avrebbe afferrato un coltello da cucina e avrebbe colpito la donna e lui. Per difesa, allora, l’altro avrebbe afferrato un attizzatoio e avrebbe ferito Antonelli.

Opposta la versione di Antonelli, che sostiene di essere stato aggredito per primo e di aver risposto per legittima difesa. Sia lui che la fidanzata avevano ferite da taglio all’addome, alla testa e al collo.

