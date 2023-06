"Collina dei gatti" Un grande successo

E’ stata un vero successo, ma non c’erano dubbi, la serata dedicata ai micini liberi della Collina dei gatti, uno spazio allestito al Rifugio del Cane di via Agati, a cui l’avvocato pistoiese Erika Bellari sta dedicando con amore, da oltre un anno, energie e iniziative. La serata, lo ricordiamo, si è svolta allo Zerottantuno, pizzeria di Masotti di Marco D’Angelo che, insieme a tutto il suo personale, ha profuso molto impegno per la buona riuscita. Ed è stato così possibile accogliere circa settanta persone che hanno trascorso un momento lieto tra "pinsa", dolci e musica. Non solo, ma era già tutto esaurito da diversi giorni e quindi non è stato possibile accontentare tutti. Ma ci sarà una seconda occasione e c’è già una data: sarà la sera di giovedì 20 luglio e ci saranno ancora musica, aperitivo e dolci. La vicesindaco Anna Maria Celesti ha mantenuto la promessa e ha partecipato alla serata. Ha portato i saluti del prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, e ha ringraziato Erika per essere l’anima di questo evento. La cena a sostegno dei micini della “Collina“ è stata allietata da musica e karaoke con “Le due note“, duo composto da Margherita Paccavia e Pamela Bellari, entrambe insegnanti e appassionate di canto, ma soprattutto di gatti.

Ricordiamo anche le parole di Erika: "Non bisogna guardare le cose con gli occhi, ma con il cuore, e solo con il cuore si trovano le risposte a tanti perchè. E i gatti lo sanno. Ringrazio tutti coloro che, accanto a me, hanno dato vita alla serata: Marco, Pamela, Margherita e i volontari del Rifugio. Tutte le mie iniziative saranno sempre dedicate alla Collina, e si ripeteranno".

l.a.