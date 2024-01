"Collezionisti di sabbia" le relazioni umane raccontate a passo di danza con Eugenio Buratti

Stasera, sabato 20 gennaio (ore 21) al teatro Moderno di Agliana è di scena la danza con lo spettacolo, fuori abbonamento, "Collezionisti di sabbia". Lo spettacolo fa parte del progetto "Mux", nato dalla collaborazione tra il Comune di Agliana, l’associazione culturale Il Moderno (che gestisce il teatro), in partnership con Fondazione Toscana spettacolo e con il contributo del consiglio regionale della Toscana, nell’ambito della promozione di eventi e spettacoli che vedano protagonisti giovani toscani di età non superiore a 35 anni. La coreografia è di Eugenio Buratti (direttore artistico Daw-Dancer at work e docente stabile alla scuola del Balletto di Toscana) con Valentino Porcu. Tra le musiche di Gaspar Cassadò, Philip Glass, Georg Fredric Haendel, Johann Sebastian Bach, Nirvana e brani tradizionali klezmer, si esibiranno i giovani performers: Gaia Belli (ballerina), Marta Pendenza (ballerina), Valentina Ferretti (ballerina), Valentino Porcu (ballerino), Tommaso Carovani (voce recitante). Cura e ricerca testi di Massimo Talone, produzione Factory Tac-Il Moderno. Lo spettacolo "Collezionisti di sabbia" racconta le vicende legate alle relazioni umane, all’accoglienza, all’ascolto tra individui, al dialogo tra diversi. E’ composto da cinque quadri coreografici su temi che da sempre fanno parte della crescita dell’individuo e delle comunità che abitiamo. Mercoledì 24 gennaio (alle 10) nuovo appuntamento al Moderno, in questo caso matinée per le scuole nell’ambito del Giorno della Memoria. Va in scena lo spettacolo "Bent" di Martin Sherman (ingresso gratuito). Biglietteria aperta stamani dalle 10 alle 12; 0574 673887, [email protected]

Piera Salvi