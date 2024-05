Collegio dei revisori dei conti. L’approvazione: nessun contrario

Il consiglio comunale ha approvato la nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti del Comune di Pistoia per il triennio che va da maggio 2024 a maggio 2027 formato da Marco Pisaneschi, riconfermato come presidente, e dei membri Stefano Bertoncini e Luciano Conti. La votazione è avvenuta con 21 voti favorevoli (Fratelli d’Italia, Avanti Pistoia per Ale Tomasi Sindaco, Centristi Forza Italia, Amo Pistoia e Lega), 11 astenuti (Partito Democratico, Pistoia Ecologista Progressista e Civici Riformisti) e nessun contrario. "Questa delibera è un un atto dovuto – ha spiegato l’assessore Margherita Semplici – che si conclude con la designazione del nuovo collegio dei revisori dei conti. Il precedente fu eletto il 10 maggio 2021 con Marco Pisaneschi come presidente e Lucia Bordigoni e Flavio Modena come membri". "Per quanto riguarda il presidente – ha proseguito l’assessore al Bilancio -, la scelta è attraverso il voto del consiglio comunale nell’ambito dell’elenco dei possibili candidati iscritti all’albo dei revisori dei conti. Visto che la legge lo permette, l’amministrazione sottopone all’attenzione del consiglio la conferma per un secondo mandato del presidente Marco Pisaneschi, per la serietà, l’impegno e la disponibilità con cui ha portato avanti il suo mandato".

"Gli altri due membri del collegio dei revisori dei conti - ha concluso l’assessore - sono stati sorteggiati tramite un meccanismo complesso di estrazione che avviene in Prefettura. Si tratta di Stefano Bertoncini e Luciano Conti, che hanno accettato di svolgere l’incarico di revisore dei conti nel nostro Comune. Anche su questi due nomi è necessaria una presa d’atto da parte del consiglio comunale".